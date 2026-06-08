GIRSU S.E. y el ICADE renuevan su compromiso en beneficio de los estudiantes jujeños

GIRSU JUJUY S.E. y el ICADE reafirmaron su compromiso de brindar espacios de formación práctica a los estudiantes de educación superior de la provincia.

La empresa estatal GIRSU JUJUY S.E. y el Instituto Superior de Capacitación y Desarrollo Empresarial (ICADE) renovaron su convenio de cooperación mutua, reafirmando el compromiso de brindar espacios de formación práctica a los estudiantes de Educación Superior de la provincia.

La presidente de GIRSU Jujuy S.E., Mónica Aramayo, junto al rector del ICADE, Roberto Ángel Muhana, rubricaron este acuerdo que fortalece el vínculo entre la academia y el sector productivo, consolidando oportunidades de pasantías y prácticas profesionales para estudiantes de carreras como Administración de Empresas con orientación PYMES, Gestión Integrada en Calidad y Medioambiente, y Seguridad.

La renovación de este convenio se sustenta en experiencias anteriores muy positivas. El año pasado, un grupo de 12 estudiantes del ICADE realizó sus prácticas en GIRSU Jujuy S.E., aplicando sus conocimientos en proyectos concretos y aportando nuevas ideas a la gestión de la empresa. La participación de estos jóvenes demostró el valor de integrar la formación académica con la práctica profesional, generando aprendizajes significativos y fortaleciendo su preparación para el futuro laboral.

Pasantías para estudiantes en GIRSU S.E.

Gracias a esta alianza, los estudiantes podrán complementar su formación, bajo la supervisión de profesionales de GIRSU S.E. que garantizarán el cumplimiento de normas de seguridad e higiene y acompañarán el proceso de aprendizaje.

Este convenio representa una oportunidad única para los estudiantes del ICADE, quienes podrán aplicar los conocimientos adquiridos en el aula dentro de un entorno real de trabajo. Al participar en las pasantías en GIRSU S.E., los jóvenes además de fortalecer sus competencias técnicas y profesionales ganan experiencia práctica que enriquece su perfil laboral y los prepara de manera más sólida para los desafíos del mundo laboral.

Al finalizar las prácticas, los participantes recibirán un certificado oficial emitido por ambas instituciones, un antecedente valioso para su futura inserción laboral.

Con esta iniciativa, GIRSU S.E. reafirma su apoyo a la formación de los futuros profesionales jujeños, aportando al desarrollo de capacidades técnicas y fortaleciendo la educación superior mediante la creación de espacios y oportunidades que enriquecen la trayectoria académica de los estudiantes.