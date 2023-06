Giordano, ministro de Finanzas de Schiaretti: “Cristina no sabe nada de economía”

El funcionario salió al cruce de la vicepresidenta: “No puede entender que la deuda se use para infraestructura”.

El ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, salió al cruce de los dichos de Cristina Fernández, quien cuestionó a Juan Schiaretti por el crecimiento de la deuda pública, al afirmar que la vicepresidente “hace una mezcolanza”. También dijo que el hecho de que la deuda sea en dólares significa que Córdoba no tiene déficit.

-¿Cuál es la situación de la deuda de Córdoba; hubo un desendeudamiento durante el kirchnerismo?

-El tema es que es una deuda asociada a inversiones. Obviamente, si no hubiésemos hecho las obras, no tendríamos deuda. De la obra pública, como por ejemplo la avenida de Circunvalación, tres cuarta parte se hizo con ahorro y un cuarto con deuda. El escenario alternativo era no tener deuda deuda y no tener Circunvalación, por ejemplo. Creo que Cristina no entiende eso, ella cree que se usó no sé para qué. No está valorando el uso de la deuda. La deuda no siempre es mala, máxime cuando la mayor parte de la obra se hizo con ahorro, no con deuda.

Giordano insistió respecto de la decisión de financiar con deuda un cuarto de la obra pública: “Es una parte menor de la obra pública lo que se hizo con deuda”. En ese sentido, insistió: “La vicepresidente lee mal los datos: el alto porcentaje de la deuda en dólares refleja que se usó para infraestructura”.

“No hay deuda en pesos para obra pública. La deuda en pesos sólo sirve para cubrir el déficit. No hay créditos en pesos para hacer obras como la Circunvalación, menos a los plazos en que está calzada la deuda. Que sea deuda en dólares quiere decir que es deuda para inversión, Córdoba no necesita tomar deuda en pesos porque no tiene déficit”, agregó Giordano en diálogo con LPO.

“La vicepresidenta hace una mezcolanza; no entiende nada de economía”, agregó el ministro. “El peso no sirve para financiar obra pública, y eso pasa en todos los rubros. O hacíamos la obra con deuda en dólares o no la hacíamos”, insistió en su respuesta a Cristina.

-Usted dice que la deuda representa 4,2 meses de recaudación propia. ¿Cuanto complicaría el sinceramiento del tipo de cambio esta ecuación?

-Si se corrige el dólar, crecerá un poco. De todas maneras, no es una deuda que venza el año que viene, sino que vence en un promedio de cuatro o cinco años. Entonces, aunque el dólar se duplicara, no hay que pagarla el mes que viene. Esto refleja que la deuda es sostenible en el largo plazo. Si se devalúa mañana, la deuda sigue siendo sostenible.

