Gimnasia y Esgrima de Jujuy cayó 2 a 1 ante Colegiales en Munro

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Gimnasia y Esgrima de Jujuy perdió por 2 a 1 frente a Colegiales en el estadio Libertarios Unidos, ubicado en la localidad de Munro, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires, en un encuentro correspondiente al campeonato de la Primera Nacional.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy cayó 2 a 1 ante Colegiales en Munro

El conjunto local abrió el marcador a los 4 minutos del segundo tiempo por intermedio de Leonel Ortiz y amplió la ventaja a los 31 minutos con un tanto de Nicolás Toloza. Sobre los 41 minutos, Emiliano Endrizzi descontó para el «Lobo» jujeño y le dio cifras definitivas al partido.

Durante el complemento, el entrenador Hernán Pellerano realizó las variantes con los ingresos de Federico Paradela, Francisco Molina, Abel Argañaraz, Mauro Cachi y Cristian Menéndez, buscando modificar el desarrollo del encuentro.

El partido fue controlado por el árbitro Felipe Viola y se disputó en el estadio Libertarios Unidos de Munro, en el partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1               Colegiales 2

1 Milton Álvarez             1 Emilio Di Fulvio

4 Delfor Minervino         4 Franco Malagueño

2 Joaquín Varela             2 Facundo Rivero

6 Nicolás Dematei        6 Leonel Ortiz

3 Emiliano Endrizzi       3 Franco Hanashiro

8 Maximiliano Casa      5 Federico Marín

7 Francisco Maidana   7 Leonardo González

5 Hugo Soria    10 Lucio Castillo

10 Martín Lazarte          8 Franco Zicarelli

9 Juan Franzoni               11 Enzo Trinidad

11 Octavio Bianchi       9 Rodrigo Monserrat

DT: Hernán Pellerano  DT: Leonardo Fernández

12 Gonzalo Gómez      12 Augusto Alcarcel

13 Guillermo Cosaro   13 Ezequiel Aguirre

14 Diego López              14 Mateo Ramírez

15 Claudio Pombo        15 Facundo Montiel

16 Federico Paradela  16 Elías Ocampo

17 Francisco Molina    17 Lucas Juárez

18 Abel Argañaraz        18 Mateo Mamaní

19 Mauro Canbchi        19 Mauro Albertengo

20 Cristian Menéndez 20 Nicolás Toloza

Árbitro: Felipe Viola / Estadio: Libertarios Unidos

Síntesis del partido

Goles: En el segundo tiempo, a los 4 minutos Leonel Ortiz (Col); a los 31 minutos, Nicolás Toloza (Col); a los 41 minutos Emiliano Endrizzi (GyE)

Cambios: En el segundo tiempo, a los 10 minutos Federico Paradela por Maidana (GyE), Francisco Molina por Franzoni (GyE) y Abel Argañaraz por Lazarte (GyE); a los 15 minutos, Facundo Montiel por González (Col); a los 21 minutos Elías Ocampos por Zicarelli (Col), Nicolás Toloza por Monserrat (Col) y Mauro Cachi por Casa (GyE); a los 28 minutos, Mauro Albertengo por Castillo (Col) y Mateo Ramírez por Malagueño (Col); a los 29 minutos, Cristian Menéndez por Minervino (GyE).

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