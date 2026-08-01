Gimnasia y Esgrima de Jujuy cayó 2 a 1 ante Colegiales en Munro

Gimnasia y Esgrima de Jujuy perdió por 2 a 1 frente a Colegiales en el estadio Libertarios Unidos, ubicado en la localidad de Munro, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires, en un encuentro correspondiente al campeonato de la Primera Nacional.
El conjunto local abrió el marcador a los 4 minutos del segundo tiempo por intermedio de Leonel Ortiz y amplió la ventaja a los 31 minutos con un tanto de Nicolás Toloza. Sobre los 41 minutos, Emiliano Endrizzi descontó para el «Lobo» jujeño y le dio cifras definitivas al partido.
Durante el complemento, el entrenador Hernán Pellerano realizó las variantes con los ingresos de Federico Paradela, Francisco Molina, Abel Argañaraz, Mauro Cachi y Cristian Menéndez, buscando modificar el desarrollo del encuentro.
El partido fue controlado por el árbitro Felipe Viola y se disputó en el estadio Libertarios Unidos de Munro, en el partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires.
Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1 Colegiales 2
1 Milton Álvarez 1 Emilio Di Fulvio
4 Delfor Minervino 4 Franco Malagueño
2 Joaquín Varela 2 Facundo Rivero
6 Nicolás Dematei 6 Leonel Ortiz
3 Emiliano Endrizzi 3 Franco Hanashiro
8 Maximiliano Casa 5 Federico Marín
7 Francisco Maidana 7 Leonardo González
5 Hugo Soria 10 Lucio Castillo
10 Martín Lazarte 8 Franco Zicarelli
9 Juan Franzoni 11 Enzo Trinidad
11 Octavio Bianchi 9 Rodrigo Monserrat
DT: Hernán Pellerano DT: Leonardo Fernández
12 Gonzalo Gómez 12 Augusto Alcarcel
13 Guillermo Cosaro 13 Ezequiel Aguirre
14 Diego López 14 Mateo Ramírez
15 Claudio Pombo 15 Facundo Montiel
16 Federico Paradela 16 Elías Ocampo
17 Francisco Molina 17 Lucas Juárez
18 Abel Argañaraz 18 Mateo Mamaní
19 Mauro Canbchi 19 Mauro Albertengo
20 Cristian Menéndez 20 Nicolás Toloza
Árbitro: Felipe Viola / Estadio: Libertarios Unidos
Síntesis del partido
Goles: En el segundo tiempo, a los 4 minutos Leonel Ortiz (Col); a los 31 minutos, Nicolás Toloza (Col); a los 41 minutos Emiliano Endrizzi (GyE)
Cambios: En el segundo tiempo, a los 10 minutos Federico Paradela por Maidana (GyE), Francisco Molina por Franzoni (GyE) y Abel Argañaraz por Lazarte (GyE); a los 15 minutos, Facundo Montiel por González (Col); a los 21 minutos Elías Ocampos por Zicarelli (Col), Nicolás Toloza por Monserrat (Col) y Mauro Cachi por Casa (GyE); a los 28 minutos, Mauro Albertengo por Castillo (Col) y Mateo Ramírez por Malagueño (Col); a los 29 minutos, Cristian Menéndez por Minervino (GyE).