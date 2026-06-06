Gimnasia y Atlanta: Cara a cara por el liderazgo de la Zona B

En el marco de la fecha 17 de la Primera Nacional, este sábado, 6 de junio, desde las 14 horas, Gimnasia y Esgrima de Jujuy visitará el estadio “Don León Kolbovski” para enfrentar a Atlanta y disputar un partido que puede resultar bisagra para el liderazgo en la Zona B.

El encargado de dirigir el cotejo será Andrés Gariano, quien estará acompañado por Juan Mamani, asistente 1; Erik Grunmann, asistente 2; y el cuarto árbitro Agustín Vegetti.

Los antecedentes de ambos equipos, permiten pensar en un choque de alta tensión. El “Lobo” y el «Bohemio», ocupan la cima de la Zona B con 27 puntos.

“Estamos preparados para todo”

Al respecto, el defensor de Gimnasia Guillermo Cosaro, definió que el partido ante el “Bohemio” es “un desafío importante, por tratarse de un rival de jerarquía”, para luego destacar que “tenemos las herramientas para ganar y hacer un buen partido”.

Puso en valor que, con un partido menos, Gimnasia de Jujuy se mantiene en la punta de la zona, indicando los buenos resultados “se ven reflejados en el nivel y la regularidad que mantenemos desde el inicio de la temporada” y afirmó que “estamos preparados para todo”.

En este sentido, el capitán expresó que la fortaleza principal del plantel “es la unión y la confianza mutua para sobreponernos ante cualquier obstáculo”. “Esos pilares nos transforman en un equipo difícil de enfrentar”, añadió.

Por otra parte, hizo referencia a la importancia de terminar la primera fase arriba, subrayando que “tenemos un plantel competitivo, en el que están todos a la altura”.

“Este torneo es largo y estamos haciendo un muy buen papel, pero queremos seguir evolucionando en todos los aspectos”, recalcó.

Finalizando, Cosaro expresó su agradecimiento a los hinchas “por el acompañamiento en los últimos partidos a los que tuvieron que viajar”, para posteriormente enfatizar que “su apoyo es fundamental, así que sigamos todos juntos”.