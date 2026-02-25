Gimnasia visitó la Unidad Penitenciaria N° 8 de Alto Comedero

Una delegación de jugadores y dirigentes del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, compartió una jornada de intercambio con internos de la Unidad Penitenciaria N° 8, a fin de fortalecer vínculos con las distintas instituciones que integran el tejido social de Jujuy.

El encuentro se centró en el diálogo sobre actividades deportivas, donde los internos y los profesionales compartieron experiencias vinculadas al esfuerzo personal y la realidad del entorno futbolístico, con presencia de Marichi Álvarez, Jorge Muriel de la Comisión Directiva y el Manager Deportivo, Julio Chiarini.

En otro tramo de la reunión, jugadores y dirigencia ratificaron su vocación de continuar con actividades de esta naturaleza.