Gimnasia visitó la Unidad Penitenciaria N° 8 de Alto Comedero

Una delegación de jugadores y dirigentes del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, compartió una jornada de intercambio con internos de la Unidad Penitenciaria N° 8, a fin de fortalecer vínculos con las distintas instituciones que integran el tejido social de Jujuy.

Integrantes del Club en la Unidad penal

El encuentro se centró en el diálogo sobre actividades deportivas, donde los internos y los profesionales compartieron experiencias vinculadas al esfuerzo personal y la realidad del entorno futbolístico, con presencia de Marichi Álvarez, Jorge Muriel de la Comisión Directiva y el Manager Deportivo, Julio Chiarini.

En otro tramo de la reunión, jugadores y dirigencia ratificaron su vocación de continuar con actividades de esta naturaleza.

