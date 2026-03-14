Gimnasia va por los tres puntos ante Colegiales en el 23 de Agosto

Este domingo, 15 de marzo, a partir de las 17 horas, Gimnasia y Esgrima recibirá a Colegiales en el estadio “23 de Agosto”, en partido correspondiente a la fecha 5 de la Primera Nacional Zona “B”.

El encuentro será dirigido por Fabrizio Llobet, quien estará acompañado por el asistente 1, Eduardo Lucero; el asistente 2, Alejandro Schneller; y el cuarto árbitro será Nelson Bejas.

Gimnasia llega a este partido luego de una victoria ante Quilmes en casa y ubicándose en el podio de la Zona “B” con 6 unidades, mientras que Colegiales viene de una derrota y en el puesto 15 de la tabla con 3 puntos.

“Venimos en crecimiento”

El jugador Maximiliano Casa analizó que el rival “sabe a lo que juega y eso lo vuelve un equipo duro”, pero se mantiene tranquilo, “porque contamos con las herramientas necesarias para superarlo. Los observamos mucho y sabemos cómo y dónde lastimarlos”, agregó.

“Nos sentimos muy bien”, indicó y puntualizó que durante el parate “despejamos la cabeza y aceleramos el ritmo de trabajo para llegar al partido de la mejor manera”, destacando que “aprovechamos el tiempo para pulir detalles y mejorar”.

“Sabemos que será un año largo y nosotros venimos en crecimiento”, subrayó el delantero.

Casa concluyó expresando “estar agradecido” con los hinchas, por lo que “tenemos el deseo de darles una alegría, jugando bien y ganando”.