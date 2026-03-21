Gimnasia tiene una riesgosa visita hoy a Tristán Suárez

Gimnasia y Esgrima de Jujuy jugará ante Tristán Suárez este sábado, desde las 19 horas, en el estadio “20 de octubre”, por la fecha 6 del Torneo de la Primera Nacional 2026 de la Zona “B”.

El plantel jujeño llegó la localidad de Ezeiza, con el objetivo de sumar de a tres y llegar a lo más alto de la tabla de posiciones. El encuentro será dirigido por Juan Cruz Robledo y se podría las instancias del partido por la web LPF.

El “Lobo” viene de vencer a Colegiales, luego de dar vuelta el resultado, en su casa en el partido pasado, mientras el “Lechero” viene de un empate y se ubica en el puesto 7 de la tabla con 6 puntos.

«Preparamos sorpresas»

Antes de viajar, Pellerano no anduvo con vueltas y dejó claro que no se casa con un solo esquema. El DT analizó al rival y destacó que la propuesta abierta de Tristán Suárez puede ser el «negocio» para Jujuy:

«Tienen una idea de juego que nos favorece; de ahí nacen los espacios que sabemos aprovechar», disparó el técnico.

Sobre el once titular, el DT mantuvo el misterio, pero avisó que «siempre preparamos sorpresas» porque cada partido es un mundo distinto. El objetivo es uno solo: traer los tres puntos a la Tacita de Plata y confirmar que este Gimnasia está para pelear arriba.

Últimos resultados de Gimnasia (J) en partidos de la Primera Nacional

Gimnasia (J) viene de un triunfo 2 a 1 frente a Colegiales. En los 3 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 6 goles y le metieron 5 en su arco.

Gimnasia (J) no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 4 de agosto, en el torneo Argentina -Campeonato Primera Nacional 2024, y Gimnasia (J) se llevó la victoria por 1 a 0.