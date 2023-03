Gimnasia presentó a Mario Gómez como su nuevo DT

Esta tarde en el estadio 23 de Agosto, la dirigencia del Lobo hizo la presentación formal de Mario Gómez como el nuevo técnico del equipo de primera.

El presidente del Club Juan Brajcich, dio la bienvenida a Gómez, quien reemplaza a Darío Franco, Además lo acompañaron integrantes de la comisión directiva y reconocieron la trayectoria del nuevo técnico durante su anterior permanencia al frente del equipo.

Al hacer uso de la palabra Mario Gómez comentó, “por supuesto estoy muy contento de poder volver a la provincia, es como mi hogar Jujuy y estoy agradecido con toda la comisión directiva, al presidente de darme otra vez la oportunidad de poder trabajar al frente del plantel del equipo de Gimnasia y Esgrima”

Sobre sus referencias como técnico dijo, “ya me conoce, creo que la mayoría ya saben lo que lo que uno quiere, dar lo que uno puede, trabajar siempre, uno lo que quiere para Gimnasia y Esgrima de Jujuy es lo mejor siempre para poder pelear lo más alto posible, lo mejor posible y uno siempre va a dar todo con nuestra humildad para que las cosas vayan bien”.

En cuanto si conoce al actual equipo dijo, “algo he visto, no visto todos los partidos porque no los han pasado, pero sí sé que tiene buenos jugadores y jugadores con experiencia también mezclado con jugadores juveniles, los juveniles siempre han tenido con nosotros, no solamente en Jujuy, en todos los equipos que hemos dirigidos muy buenas participaciones, lo importante es que cuando tenes jugadores juveniles, es que también vengan trabajados como para poder tener alguna posibilidad en Primera División, terminar de trabajarlos en primera división para que puedan jugar”.

Agregando luego, “nosotros siempre estamos pensando en los chicos, siempre miramos para adentro, si vos tenes un jugador joven del Club que puede estar dentro de los 11 o 18 y los veintipico no vamos a traer gente de afuera, no es nuestra idea, porque siempre ha pasado en todas las etapas que hemos estado en Gimnasia, hemos puesto chicos, pero tampoco podes poner chicos que no están preparados, o sea, vos lo puedes tener en el plantel preparados y en el momento que uno crea necesario lo vas a poner por supuesto, porque también sabemos que el patrimonio del Club son los jugadores jóvenes, no solamente en Nacional de la B, en Primera División, en Europa, en todo el mundo el patrimonio de un club son las divisiones inferiores”.

Con respecto a cómo va encarar esta nueva etapa señaló, “la idea siempre es ganar, lo importante es sumar y siempre nosotros armamos un equipo para que pueda también tener situaciones de goles. Eso es lo importante, tener situaciones de gol. Si no tienes situaciones de gol es muy difícil ganar, pero si vos podes y queres pelear un ascenso tenes que ganar en cualquier lugar, porque tiene que sumar puntos, porque es un campeonato muy duro, muy difícil la zona que nos tocado, también es muy dura entonces, no se pueden regalar puntos ya que todos son difíciles”.

Sobre su regreso al Club comentó el DT, “volví después de siete años, no me quería mover de la Capital por mi familia, por mis hijos y por los demás, pero el único lugar que al que quería venir era acá porque es como como mi casa, al igual que Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por eso cuando se me dio la oportunidad no lo pensé”.

Sobre su vivencia contó, “en Asia es una filosofía de vida diferente de la que tiene la gente con respecto a, digamos el mundo occidental, siempre se trata de otra manera generalmente los jugadores, tanto de Malasia como en Indonesia, no se desesperan por ir a jugar al exterior, o sea ellos trabajan, viven en su país y quieren siempre mejorar su país, pero en todo el mundo todos quieren ganar. Eso es lo importante. Creo que también en Argentina se trabaja muchísimo, mejor en divisiones inferiores que en otras partes del mundo, yo creo que la base, además, por supuesto que la primera división siempre tiene que ganar para poder lograr el ascenso, es fundamental también trabajar muy bien en divisiones inferiores, ellos son el patrimonio del club”.

Al consultarle cuales jugadores van a integrar el plantel, respondió, “con respecto a cada uno de los jugadores no sería justo, ni serio, yo tengo que verlos en el entrenamiento a los jugadores porque hay alrededor de 30 jugadores y no los conoces a todos, no los conozco a todo como trabajan, como entrenan, cómo juegan o cómo piensan, no lo sé todavía, pero por supuesto lo voy a saber y me voy a apoyar en el cuerpo técnico, donde está Claudio, el gato Ramasco, que por supuesto conocen mucho mejor que yo los jugadores, también por supuesto la gente de la Comisión Directiva o sea que esto lo tenemos que sacar al frente entre todo todos, no solamente Mario Gómez, yo soy la cabeza del plantel pero también tengo que enriquecerme con la gente que tengo alrededor respecto a cómo es cada jugador y así poder tomar decisiones, porque en el entrenamiento es una cosa y en los partidos es otra, más allá si son jugadores de experiencia o jugadores jóvenes, es muy diferente cuando vos entrenas o cuando vos jugas, entonces yo las conclusiones voy sacando en cada uno de los entrenamiento”.

En cuanto a cómo va armar el equipo para los partidos explicó, “uno trata de armar los sistemas de juegos con respecto a los jugadores que uno tiene, o sea generalmente siempre hemos trabajado con Bertolíni y los demás dependiendo de cómo defiendes y atacas trata, no vamos a cambiar mucho la filosofía nuestra, porque acá lo importante es sumar puntos y ganar, eso es lo importante, sumar y ganar porque después en el final eso va a ser lo esencial para poder salir campeones y ver si se puede ascender”.

Agregando además, “la filosofía nuestra siempre ha sido poder ganar en todos los lugares, pero a veces se hace difícil, pero uno trata siempre de ganar de local y después de visitantes tratar de sumar, porque uno trata siempre de ganar en todos lados y también hay que hacérseles muy difícil al contrario, además el sacar puntos acá, porque si vos sumas todas las fechas, seguro que vas a llegar arriba o por lo menos poder llegar a una final o poder llegar a un reducido para poder tratar de lograr el ascenso”.

Finalmente agregó Gómez, “los años también me han dado la experiencia y también los 8 años en Indonesia y en Malasia me han traído una tranquilidad espiritual que quizás en otro momento no tenía, pero después nuestra filosofía es tratar de tener un mayor manejo de pelotas, pero a veces no sirve el tener 60 o 70% la pelota si no tenemos situaciones de goles, porque para nosotros es importante tener situación de gol, porque si no tenes situación de gol no podes gana. Nosotros siempre tratamos de tener equipos balanceados o equipos equilibrados y ese es el punto principal, hay una cantidad de jugadores y tenemos que trabajar con esa cantidad de jugadores, después más adelante se verá y no digo si es ideal o no, pero son los jugadores que hay y nosotros tenemos que trabajar con todos y darle la posibilidad a todos para que se puedan mostrar con el nuevo cuerpo técnico, para sacar los mejores 11, ese es nuestro trabajo”.