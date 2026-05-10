Gimnasia llevará a cabo una colecta de abrigos

El Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy realizará una colecta solidaria en la previa de partido ante Temperley.

La misma será el domingo 17 de mayo, a fin de ayudar a paliar la temporada de bajas temperaturas.

El propósito de la campaña es recolectar abrigos y frazadas, para destinar a las personas en situación de calle que enfrentan la crudeza de un frío extremo que se aproxima.

Con este propósito, se dispondrá de un punto de recepción donde se depositarán las donaciones en la entrada al estadio “23 de Agosto”.

Se convoca a los hinchas y a la comunidad jujeña a sumarse a esta iniciativa pensada para los que más necesitan.