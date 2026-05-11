Gimnasia juega en Tucumán con la misión de no ceder terreno

En la “Ciudadela”, este martes, 12 de mayo, Gimnasia y Esgrima de Jujuy visitará a San Martín de Tucumán, a partir de las 21:10 horas, en encuentro correspondiente a la fecha 13 de la Primera Nacional 2026 – Zona “B”.

El encargado de impartir justicia será el árbitro Maximiliano Manduca, que estará acompañado por Damián Espinoza, asistente 1; Roberto Rosas, asistente 2; y el cuarto árbitro Francisco Acosta.

Se trata de un desafío que Gimnasia afrontará siendo el puntero del grupo con 23 puntos en su haber y con posibilidades de alejarse de sus perseguidores.

Por su parte, el “Santo” llega al partido con 18 puntos, buscando afirmar su posición en zona de reducido.

Cabe recordar, que la transmisión del partido estará a cargo de LPF PLAY, desde su aplicación oficial y/o su página web.

“Iremos con nuestras herramientas y fútbol para traer los tres puntos a Jujuy”

En este marco, el volante del “Lobo” Francisco Molina considera este nuevo desafío “importante”, ya que “la presencia de nuestra gente nos ayudará para llevarnos la victoria”.

Con respecto al partido contra el “Santo”, lo describió como “durísimo”, indicando que “aunque no es el mismo San Martín de hace tiempo, no deja de ser un reto y menos cuando nos enfrentamos en su cancha”.

“Afrontamos este desafío con la misma intensidad de siempre, con la presión bien arriba”, expresó y señaló que “no todos los rivales son iguales, pero estamos a disposición de lo que nos pida Hernán Pellerano”.

En esta línea, Molina destacó que, “iremos con nuestras herramientas y fútbol para traer los tres puntos a Jujuy”.

Por otra parte, se refirió al nivel de los rivales que conforman la Primera Nacional, puntualizando que “el torneo se hace largo”, para luego enfatizar que “es importante que todos estemos plenos y eso nos deja tranquilos al momento de que entren los relevos”.