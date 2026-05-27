Gimnasia intensifica su trabajo para enfrentar al campeón del fútbol argentino

Gimnasia y Esgrima ya vive la antesala del partido de este sábado, 30 de mayo, ante Belgrano de Córdoba por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Se trata de un desafío que “será inolvidable”, en palabras del delantero del “Lobo” Cristian Menéndez, quien ve a este encuentro como “una nueva y linda oportunidad para volver a ganar”.

“No siempre se puede enfrentar al campeón del fútbol argentino”, expresó y enfatizó que esta ocasión en especial “nos genera un plus de confianza que se respalda con los últimos buenos resultados que obtuvimos de locales y visitantes”.

Analizó que el partido “se presta para mantener la pelota y continuar con nuestra identidad”, a fin de “imponer nuestro juego y llevarnos la clasificación”, ya que “jugaremos en una cancha linda de más espacio y eso nos sienta bien para aprovecharlos”.

“Sabemos que los equipos de Primera División son diferentes a los de la Primera Nacional, pero tenemos las herramientas para lastimarlos y confiamos en nuestros recursos”, manifestó el goleador.

En tanto, el “Polaco” se mostró “agradecido” por el apoyo de los hinchas en los últimos compromisos fuera de Jujuy, destacando que “su respaldo nos hace felices y nosotros queremos devolverles ese cariño dentro de la cancha”.

“Los vamos a defender dentro del campo para darles una nueva alegría. Juntos, sigamos construyendo un año lindo para todos”, completó Menéndez.