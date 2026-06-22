Gimnasia goleó a Güemes en Santiago del Estero y volvió a la cima de la Primera Nacional

Gimnasia y Esgrima goleó 3 a 1 a Güemes de Santiago del Estero y se afirmó como el único puntero de la Zona “B” y el equipo que más unidades acumula (36) en la Primera Nacional 2026.

El encuentro cerró la primera rueda del torneo y correspondió a la postergada fecha 4 y los goleadores de la tarde en el “Madre de Ciudades” fueron Francisco Molina (30´), Octavio Bianchi (34´) y Maximiliano Casa (59´). Por su parte, Juan Sánchez Sotelo (40´) descontó para el “Gaucho”.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy consiguió este domingo un triunfo de enorme valor al derrotar por 3 a 1 a Güemes de Santiago del Estero, en el encuentro pendiente de la cuarta fecha de la Primera Nacional. Con una sólida actuación, el equipo dirigido por Matías Módolo volvió a demostrar por qué es uno de los principales candidatos al ascenso.

El conjunto jujeño golpeó en el momento justo y construyó la victoria durante el primer tiempo. A los 30 minutos abrió el marcador Francisco Molina, tras una asistencia de Martín Lazarte. Apenas cuatro minutos más tarde, Orlando Bianchi amplió la diferencia, nuevamente con pase de Lazarte, quien fue una de las grandes figuras del encuentro.

Güemes reaccionó rápidamente y descontó a los 40 minutos por intermedio de Javier Sánchez, dejando abierto el partido antes del descanso.

En el complemento, Gimnasia manejó los tiempos del juego y volvió a golpear a los 14 minutos, cuando Maximiliano Casa convirtió el 3 a 1 definitivo luego de una asistencia de Francisco Molina, cerrando una excelente jugada colectiva.

Con esta victoria, el «Lobo» sumó tres puntos fundamentales para recuperar el primer puesto de la Zona B y llegar al receso con un envión anímico importante. Además, confirmó su fortaleza como visitante y ratificó el gran momento futbolístico que atraviesa.

Con este resultado, Güemes suma 19 puntos, ubicándose en la 17 posición, mientras que Gimnasia Jujuy tiene 36 unidades, en la 1 posición en la tabla.

El triunfo en Santiago del Estero ilusiona a todo el pueblo albiceleste, que sueña con ver a Gimnasia peleando hasta el final por el regreso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Maximiliano Casa: “Cerramos una primera ronda extraordinaria”

Finalizado el encuentro, el delantero del “Lobo” Maximiliano Casa puso el foco en el esfuerzo del equipo para llevarse la victoria, destacando que “nos brindamos al 100%, como lo hacemos siempre” y expresó que “nos vamos muy satisfechos”, porque “estamos cosechando el trabajo duro que sembramos hace mucho”.

Indicó que “estos resultados nos llenan de ánimo”, considerando que “estamos muy bien” y afirmó que “vamos a seguir trabajando para continuar así”. “Cerramos una primera ronda extraordinaria”, subrayó.

En tanto, reflexionó sobre las situaciones personales y familiares que el jugador de fútbol común suele atravesar, expresando que “cada tanto vivimos momentos duros en nuestras vidas”, para luego enfatizar que “eso no se ve generalmente, por la gran actualidad del equipo” y completó enfatizando que “para superar esto hay que seguir adelante trabajando”.

Francisco Molina: “Este grupo se rompe el alma para ganar”

A su turno, Francisco Molina manifestó que “volvemos a Jujuy contentos” por “haber sumado de a tres nuevamente y concluyendo la primera fase punteros”.

Asimismo, se mostró “feliz” por marcar otro gol en el torneo, el cual sirvió para “abrir el partido y llevarnos la victoria”. “Nos enfrentamos a un rival que maneja bien la pelota, pero nosotros estuvimos más finos al momento de definir”, apuntó.

Finalizando, Molina reivindicó al plantel de Gimnasia, ponderando que “se rompe el alma todos los partidos”, a fin de “llevar a Gimnasia a lo más alto”.

Síntesis

Gimnasia y Esgrima 3: Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Martín Lazarte; Francisco Maidana, Hugo Soria, David Gallardo y Francisco Molina; Mauro Cachi y Octavio Bianchi. DT Hernán Pellerano.

Güemes de Santiago del Estero 1: Leandro Finochietto; Rodrigo Arnay, Walter Juárez, Emilio Lazza y Facundo Rizzi; Santiago Farrera, Fernando Godoy, Santiago Sala y David Véliz; Milton Jerez y Juan Sotelo. DT Pablo Guiñazú.

Goles: Para GyEJ; Francisco Molina (30′), Octavio Bianchi (34′) y Maximiliano Casa (59′). Para Guemes; Juan Sánchez Soleto (40′).

Cambios: En Gimnasia; Maximiliano Casa por David Gallardo, Cristian Menéndez por Octavio Bianchi, Federico Paradela por Francisco Molina, Claudio Pombo por Mauro Cachi y Joaquín Varela por Guillermo Cosaro. En Guemes; Gianfranco Baier por Rodrigo Arnay, Axel Bordón por Santiago Farrera, Thomas Amilivia por Juan Soleto, Marcelo Benítez por Santiago Sala y Gian Luca Pugliese por Facundo Rizzi.