Gerardo Zamora pidió perdón: “Es el Estado, del cual me responsabilizo, que ha fallado”

Tras la viralización de un video en la que un padre cruza,con su hija enferma de cáncer en brazos, el límite de Las Termas (Santiago del Estero) con Tucumán por la ruta Nº 9, luego de que un policía no le permitiera el paso porque no tenía la autorización, el intendente de la ciudad termal, Jorge Mukdise había pedido disculpas el viernes.

Pero el sábado asumió la responsabilidad el gobernador Gerardo Zamora, en un video que subió a la red social YouTube.

“Creo que más allá de la investigación interna por lo que haya ocurrido y por supuesto una lamentable sucesión de hechos y errores de las cuales, quiero aclarar, no tienen nada que ver ni los padres ni mucho menos la niña. Es el Estado, del cual me responsabilizo, que ha fallado en sus mecanismos para controlar casualmente la salud de sus habitantes porque las medidas preventivas que están expresamente en el decreto nacional que tiene ciertas limitaciones a la circulación por el tema del Covid, exceptúa totalmente una cuestión de un traslado sanitario. Y aquí más allá de que faltaban papeles o no, de que fue un metro o miles de metros, un minuto o miles de minutos, lo que ha ocurrido es lamentable y no debería haber ocurrido”, afirmó Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero.

Horas antes, había intentado una justificación, que no era una disculpa, el intendente Jorge Mukdise, y Zamora consideró que no había que justificar sino asumir la responsabilidad.

Mukdise había dicho a Noticiero 7 de Canal 7 Santiago:

“Fue un hecho desgraciado, por una concatenación de errores que llevó a que Abigail tenga que esperar casi una hora veinte en el puesto caminero en el límite con Tucumán. Que ella viaje es una situación que se da a menudo, Abigail no es la primera vez que pasa a Tucumán, ella tiene una enfermedad de muchos años, nosotros tomamos contacto con la familia hace casi 3 años, en ese momento yo no era intendente”.

“Uno de mis funcionarios está en permanente contacto con la familia y asistiendo en lo que se requiera, por lo cual esos viajes eran habitualmente programados, no hubo nunca inconvenientes de esta naturaleza pero la confianza que genera ir habitualmente a Tucumán hizo que se diera una serie de cuestiones: fue en un auto contratado por el municipio, pero con un chofer que era la primera vez que lo hacía, apareció un agente de policía que no entendió la consigna o no estuvo a la altura de las circunstancias; Diego, el papá de Abigail que en medio del nerviosismo comienza una discusión y se enreda en esa discusión en vez de resolver”.

“Digo esto porque una vez que tomamos conocimiento de la situación, el funcionario que trabaja en el gobierno municipal y que está en relación con la familia se sube al auto y va al puesto caminero y en 3 ó 4 minutos a partir de una llamada al ministro de Gobierno, se resuelve la cuestión a tal punto que cuando llega el funcionario a buscarla a Abigail ya estaba la autorización, ya podía pasar el auto. Pero Abigail prefiere ir en el auto del funcionario que tiene vínculo estrecho con la familia y se resuelve”.

No era suficiente porque Mukdise no priorizó pedir disculpas

Por lo tanto, esto es lo que decidió asumir el gobernador Zamora: “Se ha hablado mucho y hasta diría que se ha politizado el tema. Yo jamás haría política con un tema de salud, pero quiero solamente decirles que si alguien dijo que le puede faltar algo a Abigail, al contrario quiero que no le falte nada, aquí estamos para ayudar, que es lo que corresponde. Mis disculpas nuevamente”

En el video, Zamora les habló a los papás de Abigail. “El día miércoles me comuniqué inmediatamente, porque ahí tomamos conocimiento a través del video que circulaba, con el intendente (Mukdise) el cual siempre me tuvo al tanto y por eso puedo dirigirme también a ustedes, a los papás y a Abigail, porque los conozco por fotos. Porque desde que ella estuvo en Buenos Aires y luego ha tenido que transitar esta enfermedad -de la que espero que se reponga con la ayuda de Dios-, él siempre estuvo comentándome sobre la situación y le transmití a él el pedido de disculpas y quedo abierto y lo hago por este medio, a hacerlo personalmente cuando lo dispongan y ponerme a disposición de Abigail, que es lo más importante”.

Luego Zamora explicó: “Por otro lado, quiero decirles que estamos todos cansados quienes tomamos decisiones y tenemos que llevarlas adelante, los médicos, los enfermeros, todo el sistema de salud agobiado un tremendo esfuerzo, el sistema de seguridad también los policías y por supuesto, todos, toda la gente, aquí y en el mundo. Este virus nos ha traído muchos problemas, de esta índole y económicos, entre otras cosas. Pero quiero decirles que más allá de este cansancio y este agobio no podemos dejar de lado las medidas necesarias, no podemos dejar de cuidarnos. Tenemos que tratar de salir de la pandemia, pero con los menores daños posibles, que no muera más gente o que no muera quien pueda prevenirse de que muera”.

Derechos del Niño

Zamora también dijo: “Quiero decirles también que el Dr. Santucho, que es el defensor de los Derechos del Niño, por pedido incluso y por obligación de él, pero por supuesto por decisión de la Secretaría de Derechos Humanos y bajo mi total disposición pueda ponerse al servicio como creo que lo está haciendo y espero que pronto pueda estar con Abigail y sus padres. Para defender sus derechos, para tratar de remediar cualquier situación grave que haya ocurrido, en términos legales, pero también para ayudarlos en materia de salud y de todas las cosas que necesiten”.

Subrayó: “les pido el esfuerzo, la comprensión y el perdón y las disculpas nuevamente por errores como el que acabo de comentar lamentables y muchos más que podamos haber cometido, que posiblemente cometamos, pero todo está hecho en base a tratar de cuidar la vida de todos”.