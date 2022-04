Gerardo Morales: “Si estuviéramos gobernando nosotros, un sector del PJ ya nos estaría empujando”

En entrevista con TN, el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR no descarta una fórmula con un dirigente peronista dentro de Juntos por el Cambio. “La gente está harta del sistema político. No da para tirar tanto de la soga”, advierte sobre las internas.

Gerardo Morales quiere ser el primer presidente radical en más de dos décadas, y se metió en la pelea interna. El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) llega a los estudios de TN poco después de participar de una reunión con dirigentes del PJ no K. “Soy partidario de que Juntos por el Cambio se amplíe a sectores del peronismo”, adelanta y no descarta tampoco una fórmula con un dirigente peronista.

Al mismo tiempo, el mandatario jujeño asegura: “Si estuviéramos gobernando nosotros, algunos sectores del peronismo ya nos estarían empujando”.

En plena interna del oficialismo y mientras la coalición opositora dirime sus liderazgos, Morales deja una frase de advertencia que bien podría decirla un “liberal” como Javier Milei o José Luis Espert, dos figuras que él rechaza: “La gente está harta del sistema político. No da para tirar tanto de la soga”.

– Qué significó el asado que compartió con dirigentes peronistas: ¿Algo electoral? ¿Está pensando en un próximo Gobierno?

– No, no… es diálogo. En los últimos dos meses coincidimos y nos pusimos de acuerdo en dialogar, muy preocupados por la situación económica y social, por la marcha del Gobierno. Hay una coincidencia central en que la grieta no le sirve al país, que hay que reestablecer el diálogo entre los dirigentes de todas las fuerzas.

– Podemos pensar en un frente electoral “antigrieta”?

– No, falta tiempo para definiciones políticas. Nosotros ratificamos nuestra pertenencia a Juntos por el Cambio. Pero sí es posible que avancemos en alguna agenda legislativa, porque también preocupa que la crisis del Gobierno paralice no solo al Gobierno sino al Congreso. Hablamos de que algunos proyectos de políticas públicas los podamos trabajar juntos. Por ahora es esto.

– ”Por ahora”. Quiere decir que no lo descarta.

– No puedo afirmar nada, ni tampoco decir que se descarte, porque no hablamos de esa voluntad. Vamos a volver a encontrarnos, tal vez mensualmente. No solo para analizar la situación, sino para actuar en concreto en el Congreso, que es muy importante cuando hay un Gobierno que no resuelve problemas, una inflación que no se controla, una situación económica muy compleja.

– En la UCR algunos lo señalan como “el más peronista de los radicales”. ¿Cómo le cae?

– Yo soy radical hasta los huesos. No me cae mal, el peronismo es un partido nacional, histórico, como el radicalismo, que somos centenarios. Tenemos visiones bastantes parecidas, más allá de las disputas electorales que tuvimos históricamente y seguiremos teniendo. Es una fuerza política que respeto, así que es importante el diálogo con referentes del peronismo con los que tenemos algunas coincidencias: no a la grieta, la necesidad del diálogo y articular en el Congreso.

– Hace cuatro meses asumió como presidente de uno de los principales partidos de la oposición. ¿Hasta dónde lo condiciona ser gobernador?

– No, para nada, no me genera ningún condicionamiento ni contradicción. Soy gobernador, tengo que tener vínculo con el Gobierno nacional, debo dialogar con el Presidente, con ministros… no tengo tanto diálogo con la vicepresidenta, con la que no se puede hablar. Y como presidente del radicalismo aporto a fortalecer a Juntos por el Cambio desde la racionalidad, parado en el centro, ni en la izquierda, ni en la derecha, en contra totalmente de la grieta.

– ¿Lo obliga a ser menos duro que otros sectores de Juntos por el Cambio?

– Yo creo que hay que dialogar porque no da tanto para tirar de la soga, eh. La gente está harta de la política, del sistema político. Tenemos desde la política una gran responsabilidad. A la gente no le importa si nos peleamos, necesitamos que la economía se encamine, un Gobierno que ordene las cuentas, que no esté 70% del tiempo peleándose entre ellos, eso es una anarquía.

– ¿Qué pasa si se tira mucho de la cuerda?

– Si se tira de la cuerda se jode a la gente.

– ¿Un “que se vayan todos”?

– Es que el crecimiento de esa sensación en la gente va a tener que ver con la falta de capacidad de la política de resolver los problemas. Hay cosas que desde la oposición podemos hacer, otras no. Las definiciones centrales están en el Gobierno. La falta de apego a la realidad de muchos actores del Gobierno, de la vicepresidenta que está ahora en una pelea franca hacia adentro… armaron dos grietas, para afuera y para adentro, y no le sirve al país.

– Usted dijo que hay gente en el Senado que pide la renuncia de Alberto Fernández. ¿Qué grado de seriedad tiene esa denuncia?

– No solo se respira, se escucha. En el Senado no lo escuché yo, me lo comentaron algunos senadores. Pero se escucha, cuando uno va a algunos despachos, se escucha.

– ¿Hay riesgo institucional?

– Siempre hay riesgo institucional en la medida que hay una crisis política tan profunda, una fractura en la coalición de Gobierno. Por eso decimos en el radicalismo que no vamos a empujar a nadie. Estoy seguro de que, si estuviéramos gobernando nosotros, ya nos estarían empujando.

– Ahí está hablando del peronismo.

– Algunos sectores del peronismo, sí, nos estarían empujando. Otros no. No todo es lineal. Nosotros también tenemos gente buena y gente mala, gente más extrema y menos extrema, tampoco es que somos perfectos, ni lo es el peronismo. Pero sí, si estuviéramos gobernado es seguro que algunos sectores nos estarían empujando.

– No empujarán, pero ¿no se adelantó un poco la competencia presidencialista en Juntos por el Cambio?

– Sí, puede ser.

– Usted también se lanzó.

– Sí, lo que pasa es que si no hay un candidato radical van todos a chuparle las medias a otros candidatos del PRO. Y no estamos como en el 2015, el radicalismo tiene más musculatura. Por eso siempre abogo para que otros dirigentes del radicalismo se animen y sean candidatos y lucho para un presidente radical en el 2023. Puede ser que en un contexto tan complicado de la economía muchos se pregunten: ‘¿Qué hacen estos? Están disputando algo para lo que falta mucho y tenemos estos problemas’. Desde ese punto de vista, la gente tiene razón. Pero estamos en manos de un Gobierno sin capacidad para resolver los problemas.

– ¿Qué tiene la UCR que no tiene el PRO?

– El radicalismo ha tenido buenos resultados en todo el país. Es un partido que no es solo parlamentario, tenemos 412 intendentes, gobernamos 3 provincias, somos un partido de gobierno y de gestión, sabemos enfrentar problemas, no le tenemos miedo a tomar decisiones. Estamos preparados para aportar fuerte a Juntos por el Cambio y para la posibilidad de un presidente radical.

– ¿Se imagina una fórmula completamente radical?

– Obviamente que me gustaría, pero tenemos que estar abiertos a cruzar fórmulas. Tal vez con alguien del PRO, alguien del peronismo…. todo dentro de Juntos por el Cambio, que también espero que crezca.

– ¿Está pensando en ampliar Juntos por el Cambio?

– Yo soy partidario de que pueda ampliarse Juntos por el Cambio a sectores del peronismo. Falta tiempo todavía.

– No así para sectores del liberalismo, Espert, Milei..

– No, no me parece que tengamos que llegar amontonados. Mire el Frente de Todos, se terminaron amontonando, toda una anarquía, y después termina pagando la gente. Tenemos que salir de los fracasos: fracasó Cristina, a nosotros nos fue mal en los últimos dos años, está fracasando el actual Gobierno. Paremos un poco, hagamos las cosas bien, tengamos un plan, no lleguemos por llegar. No me interesa que lleguemos cueste lo que cueste para gobernar sin saber qué vamos a hacer para el pueblo argentino, no se merece eso.

– No van a aceptar, pero qué le gustaría más: ¿Una vice Patricia Bullrich o un vice Horacio Rodríguez Larreta?

– No sé, tengo relación con los dos. No quiero yo ponerlos ahí porque después se van a ofender, pero que tampoco nos pongan de vice a nosotros.

– ¿No sería vice de ninguno de los dos?

– No, yo quiero ser presidente, y quiero un radical de presidente. No tengo el plan que tienen algunos en la cabeza de ir de segundos del PRO. Quiero un radicalismo protagonista, que lidere, que marque el respeto que tenemos que tener en los partidos que formamos una coalición, que no tiene que tener dueño. Tampoco acepto dueños.

– ¿Hay gente en el radicalismo que quiere un vice radical para un candidato del PRO?

– Y, hay unos cuántos.

– ¿Nombres?

– No, no… después termino peleando con medio mundo que no quiero pelear. Pero los hay, obviamente. Entonces yo les digo, muchachos, un poquito más de confianza en nosotros mismos, con los pies sobre la tierra. Sabiendo que somos una fuerza política no infalible, pero que va aportar, que tiene principios, que tiene valores, capacidad de gestión, que no piensen que somos trogloditas que no entendemos. Abrazamos la agenda global, de la lucha contra el cambio climático, ordenamos las cuentas, tenemos superávit fiscal, tenemos proyectos, hemos puesto orden, estamos en condiciones de gobernar la República Argentina.

