Gerardo Morales reconoció a deportistas que se destacaron en los Juegos Evita

El gobernador Gerardo Morales entregó reconocimientos a las y los jóvenes deportistas que tuvieron una destacada performance en los Juegos Evita desarrollado en Mar del Plata. La delegación jujeña finalizó en el 9° lugar en juvenil convencional, en lo que fue su mejor participación en el certamen, y en el puesto 17° en deporte adaptado.

El mandatario provincial, acompañado por la ministra de Desarrollo Humano, Alejandra Martínez y los senadores nacionales, Mario Fiad y Silvia Giacoppo, encabezó el acto de reconocimiento a los medallistas jujeños en los Juegos Evita, oportunidad en la que felicitó a las y los deportistas que “nos hicieron quedar tan bien en los torneos que están instalados en el corazón deportivo de la Argentina” y que cuentan con espíritu de “competencia y confraternidad”.

Gerardo Morales celebró la obtención de 64 medallas y reconocimientos especiales, y expresó el compromiso de “seguir apostando a los deportistas jujeños y al deporte”.

En otro tramo de su discurso, valoró las acciones de apoyo a las instituciones deportivas y clubes de barrios a los que calificó de “centrales para la práctica del deporte”, y en ese contexto señaló que la provincia destinará una asistencia económica al Club Independiente de la capital “para que resuelva una situación” financiera “bastante grave”. Además, recordó que “se viene trabajando en una admitía para las instituciones deportivas para que se regularicen y puedan presentar proyectos a nivel municipal, provincial y nacional”.

En cuanto a la inversión en infraestructura deportiva destacó la pista de atletismo reglamentaria y el polideportivo para 7 mil personas en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero, la Federación de Básquet, que se suman a “otras intervenciones en el interior de la provincia para fortalecer el deporte”.

Por último, señaló que “es un gusto premiar el esfuerzo”, e instó a las y los deportistas presentes a “seguir trabajando fuerte”.

La delegación jujeña cerró su participación con un destacado desempeño deportivo, finalizando en el 9° lugar en deporte convencional con 16 medallas de oro, 3 de plata y 5 de bronce, en lo que fue su mejor participación en el certamen. Mientras que el deporte adaptado obtuvo 47 medallas, 18 de oro, 20 de plata y 9 de bronce, logrando el puesto 17°.

Los juegos resultaron una significativa experiencia vivida para los casi 900 integrantes de la delegación que representó a Jujuy, y que contó con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano a cargo de Alejandra Martínez, a través de la Secretaría de Deportes y Recreación.

El deporte en un lugar central de la agenda pública

“El gobernador Morales le ha dado al deporte un lugar central en la agenda publica con más de 230 millones de pesos se destinó para que se desarrollen los Juegos Evita en Jujuy”, expresó la titular de la cartera de Desarrollo Humano.

Martínez, destacó, además, “el trabajo intenso de los equipos de la Secretaría de Deporte” y de “los entrenadores y cuerpos técnicos”.

Por su parte, el secretario de Deportes, Hugo Flores, quien acompañó a la delegación durante los juegos, señaló que las y los deportistas jujeños “fueron dignos representes de la provincia”, asimismo puso de relieve la importancia de “la competencia” con deportistas de otras provincias, y destacó “el aspecto recreativo de los Juegos Evita” que posibilita que “los chicos conozcan el mar”.

El funcionario, subrayó que la excelente perfomance de la delegación jujeña “es consecuencia del trabajo de los clubes, las instituciones y las asociaciones”, como también “del acompañamiento de las familias”. Además, ponderó “la presencia del estado con políticas deportivas y sociales para que nuestros deportivas se destaquen”.

Medallero jujeño

Las preseas conseguidas fueron de Oro:(8) Santino Torena Patín Artístico. Jocelyn Fernández – Gimnasia Trampolín. Milagros Valerio 400 Metros Patín Carrera. Milagros Valerio y Jocelyn Castillo 200 Metros Patín Carrera. Equipo De Jujuy Indoor – Patín Carrera. Leonardo Olea Lucha. Lucas Valdiviezo Box. Valentín Moreno – Karate.

Medallas De Plata (3) Santiago Valerio Patín Carrera (El Carmen). Handball Sub16 Masculino Rivadavia El Carmen. Cortinez Ulises Ciclismo De Montaña.

Medallas De Bronce Santiago Valerio (El Carmen) y Julián Aguirre ( Perico) Patín Carrera. Matías Veliz Box. Juan Villamayor Box. Santiago Tejerina Caliva, Karate. Agustina Cuevas Karate. El deporte adaptado siempre con momentos emotivos en su desarrollo ganó 47 medallas, 18 de oro, 20 de plata y 9 de bronce en varones y mujeres de 12 a 18 años en atletismo, natación y una dedicada participación en las distintas disciplinas

Natación

Jerónimo Gareca Tastaca, Motor sub 14, 25 mts libre (Oro) y 25 mts espalda (Plata), Simón Amaya, Motor sub 14, 25 mts espalda (Oro), 25 mts pecho (Oro), 25 mts crol (Plata), 50 mts crol (Plata); Gerónimo Bautista, Motor sub 16, 25 libre (Oro), 25 espalda (Oro), Quispe Ignacio, intelectual sub 14, 25 mts pecho medalla de Oro, 50 mts libre (Oro), 25 mts espalda (Plata), 25 mts crol (Plata), 50 mts libre (bronce); Luján Vilca, Intelectual sub 14, 25 mts oro en crol, 50 mts libre, Agüero Santiago, Intelectual sub 14, 25 mts pecho medalla de Oro y Sofía Mayo Quintana, PC sub 14, 50 mts libre medalla de bronce, Morena Paredes, Motor sub 16, 25 mts medalla de bronce en crol 25 mts pecho y 50 mts libre

Atletismo

Tatiana Portales, PC sub 14, 150 mts (Oro), Guadalupe Salvatierra, PC sub 14, 80 mts (Oro), José González, PC sub 16, Salto en largo (Oro), 80 metros llanos (Oro) Guadalupe Salvatierra, PC sub 14, Salto en largo (Oro), Gonzalo González, Motor sub 18, Salto en largo (Oro) 100 mts llanos (Oro), Lautaro Cáceres, Motor sub 16, Salto en largo (Oro), 80 mts llanos (Plata), Nayra Polo, Ciego sub 14, Salto en largo (Oro), 80 mts (Plata), Pablo González, Ciego sub 16, Salto en largo (Plata), , 80 mts llanos (Plata), Damián Méndez, Intelectual sub 14, Lanzamiento de bala (Plata), Carlos Daniel Ibáñez, Pc sub 16, 150 mts (Plata), Daniel Carrizo, PC sub 18, 100 mts llanos (Plata), Salto en largo (Bronce), Antonio Ibarra, PC sub 18,

Lanzamiento de bala medalla de Plata al igual que Otazu Cristian, Motor sub 14, Lanzamiento de bala, Tatiana Portales, PC sub 14, Lanzamiento de bala, Benjamín Maraz, PC sub 18, Lanzamiento de bala (bronce) y Maximiliano Ibáñez, Motor sub 18, Lanzamiento de bala ( bronce) Parabadminton Candela Espinosa SL3, Medalla de Plata, Tenis De Mesa, Dylan Saavedra, PC sub 14 medalla de Plata y Posta Jujuy Gerónimo – Simón – Mayo – Gareca, Categoría motor, Medalla de Plata