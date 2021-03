Gerardo Morales: “No creo que Mauricio Macri tenga que volver a ser presidente”

El gobernador de Jujuy manifestó cómo ve al expresidente en las próximas elecciones.

El gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, volvió a referirse al expresidente Mauricio Macri luego de haber manifestado que el ex mandatario no representa a su partido. Agudizando una interna del interbloque de Juntos por el Cambio, el mandatario jujeño manifestó que no cree “que Mauricio Macri tenga que volver a ser presidente”.

Sus declaraciones formaron parte de una entrevista brindada esta noche al periodista Luis Novaresio por A24. “No soy de los que lo quieren retirar, pero no creo que Mauricio Macri tenga que volver a ser presidente”, expresó esta noche Morales. La frase fue difundida en las redes por el periodista Ignacio Ortelli minutos después de que finalizara el diálogo.

No es la primera vez que Morales se refiere al ex mandatario y lo diferencia de la Unión Cívica Radical (UCR). En anteriores oportunidades, Morales habló de la interna en Juntos por el Cambio para las elecciones presidenciales y señaló algunos nombres que se imponen para candidatearse, en ese contexto el Gobernador sostuvo que el ex mandatario no representa a su partido.

“Mauricio no es líder de mi partido”

“Mauricio no es líder de mi partido”, expresó Morales días atrás al ser consultado en Radio La Red sobre el posicionamiento del expresidente dentro de Juntos por el Cambio. De esta manera se reiteran las entrevistas en las que el mandatario de Jujuy marca una postura respecto al expresidente del interbloque del cual forma parte su partido, la UCR. En ese sentido, sostuvo que “el radicalismo no va a ser furgón de cola de nada”.

En el día del militante radical y retomando sus palabras ante Novaresio sobre el rol de Macri en las próximas elecciones, Morales destacó que el radicalismo “va a tener candidato a presidente”. En esa oportunidad, el gobernador aclaró que van a “disputar todos los espacios” y aseguró que no van “a dejar que el PRO nos camine el patio trasero del partido”.