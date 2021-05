Gerardo Morales: “Gobernar la Capital no es el mejor crédito para llegar a la presidencia”

El mandatario de Jujuy evita confrontar con la Casa Rosada por la crisis económica y la pandemia; pide “actitud” a la UCR y apunta contra Larreta.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, evita confrontar con la Casa Rosada y se muestra conciliador, ante la creciente incertidumbre por el avance del coronavirusy la delicada situación económica. Convencido de que la Argentina necesita “cerrar la grieta”, el referente de la UCR reclama diálogo para atravesar la pandemia.

Con el traje de moderado, elude las críticas al presidente Alberto Fernández por la fallida negociación con Pfizer para adquirir vacunas o la estrategia sanitaria. En cambio, Morales, quien aspira a competir por la Casa Rosada en 2023, se pone filoso cuando se sumerge en las internas de Juntos por el Cambio. Lamenta la falta de protagonismo del radicalismo en la coalición opositora -pide “actitud”– y apunta sus dardos contra Mauricio Macri y, sobre todo, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Gobernar la Capital no es el mejor crédito para llegar a la Presidencia, les sobra la plata”, remarca.

¿El Gobierno no tuvo margen para estirar el confinamiento estricto porque la economía no resiste o por el rechazo social?

-No. Hay que equilibrar entre las medidas estrictas, la situación económica y la vida de las personas, que no dan más. Lo de volver a fase 1 por mucho tiempo ya se acabó.

¿La estrategia sanitaria de Fernández fue errática?

-No. Nos ha pasado a todos. En mi caso, me arrepiento de no haber tenido las escuelas abiertas el año pasado después de 110 días con cero casos. Pero había otra mentalidad. Todos fuimos aprendiendo entre errores y aciertos. La disputa en esos términos no contribuye en nada. Hay que trabajar como un solo equipo. Se está resolviendo el tema de las vacunas, están empezando a llegar las dosis.

¿El país atraviesa esta situación dramática porque el presidente “no cumplió con las vacunas que prometió”, como dijo Larreta?

-Ese problema toca a todos los países que no tenemos la posibilidad de tener laboratorios que fabriquen vacunas. Acá hubo una gran concentración en los países ricos. Hay países que tienen dos vacunas por persona. Fue un tema global, más allá de algunas decisiones que se tomaron y que ahora se están resolviendo.

¿El presidente debe dar explicaciones sobre la negociación con Pfizer?

-No, no…

-Patricia Bullrich denunció irregularidades. ¿Qué opina?

-No comparto lo que dijo. No contribuye el tironeo de los sectores más extralimitados de Juntos por el Cambio, como no ayudan las facciones más radicalizadas del Gobierno, que salen a marcarle la cancha al presidente en medio de la negociación por la deuda externa. En Jujuy hacen lo mismo. Acá tengo veinte “Patricia Bullrich” del Frente de Todos. Denuncian permanentemente y ni siquiera votaron la ley por las vacunas.

-¿No cree que Fernández debería explicar con claridad por qué no arregló con Pfizer?

-No lo sé. Ya hubo explicaciones sobre ese tema y con el tiempo se sabrán las cosas. No contribuye hacer denuncias sin tener elementos de prueba. La mejor manera de ayudar es buscar vacunas. Vamos a ver si desde Jujuy podemos lograrlo, cosa que no es fácil.

Ahora, si fracasa la operación de compra de vacunas de Jujuy, que nadie diga que las provincias podemos comprar, porque con todos los contactos que tenemos y con la luz verde que recibimos…

Elisa Carrió dijo que Bullrich debe “parar” y ser solidaria con los que gobiernan. ¿Coincide?

-Sí, tiene razón Lilita, como tenía razón con lo de (Daniel) Rafecas en su momento.

¿Ese fue un error de Macri? La UCR también rechazó el pliego cuando Carrió hizo ese planteo.

-No, yo apoyaba totalmente lo que había dicho Lilita, que tiene una muy buena visión de la política. Es como una futuróloga. Casi siempre le pega. Y con lo de Rafecas tenía razón. Ahora estamos enrollados en una reforma del Ministerio Público Fiscal que es peor.

¿En Juntos por el Cambio hay dos facciones? ¿Usted se siente un “halcón” o una “paloma”?

-Yo me siento un miembro de Juntos por el Cambio con responsabilidad de gobierno. Hay algunos que han estado en ese lugar y saben que hay que tener diálogo. Y cuando han estado en el gobierno, dialogaban más con los peronistas que con los radicales.

¿Por quién lo dice?

-Por nadie. Cuando se gestiona se tiene que dialogar.

¿Está hablando de Macri?

-No, en general. Ahora son ultra-opositores…Eso no le sirve al país.

¿Se refiere a Alfredo Cornejo?

-No, no quiero dar nombres.

¿Le preocupa la falta de una estrategia electoral de la coalición opositora?

-Sí, me preocupa. Se tienen que acomodar los patitos. Y los tenemos que acomodar con inteligencia y responsabilidad. Hay que mejorar la institucionalidad del espacio y trabajar de inmediato en un plan de gobierno para ser alternativa en 2023. Quiero un mayor protagonismo del radicalismo. No me gusta mucho el rol que tenemos dentro de la coalición. Pero eso va a dar para un debate interno de la UCR.

¿Hay “anarquía” en Juntos por el Cambio?

-Sí, puede ser. Estamos ordenando un poquito más, aunque la anarquía que tiene Juntos por el Cambio no es igual a la que hay en el Frente de Todos.

¿Se adelantó la disputa por el liderazgo opositor?

-No, se está dando un proceso lógico de debate sobre el liderazgo. Hay una mesa horizontal de toma de decisiones donde todos aportan, inclusive Macri, desde su experiencia y la envergadura que tiene todavía como uno de los miembros más importantes del espacio.

¿Macri intenta mantener la centralidad?

-Sí, y es lógico también. Acaba de ser presidente. No me inscribo en la lista de los que lo quieren jubilar, pero no me parece que tenga que ser presidente de nuevo.

¿Macri puede volver al poder en 2023 si la situación económica empeora?

-No, no creo. Hay un ciclo que se ha cumplido y tenemos que generar cambios respecto de la propuesta para 2023. Hay dirigentes importantes como María Eugenia Vidal, Rodríguez Larreta o Bullrich. En la UCR está Mario Negri o yo. Pero primero tenemos que ordenarnos.

¿Macri hizo autocrítica o quiere reivindicar su gestión?

-No lo escucho mucho plantear autocríticas. Lógicamente, está bien que reivindique su gestión, pero podría tener unas autocríticas que tengan que ver con algunas cosas que hicimos mal.

¿Debería haber una autocrítica mucho más fuerte de Macri?

-Sí, yo creo que sí. El mensaje debería ser, tal vez, más realista en función de lo que pasó. No obstante, es muy importante su aporte en Juntos por el Cambio.

Pareciera que Bullrich copa la agenda de la oposición, ¿por qué el radicalismo no logra generar liderazgos que puedan disputarle la centralidad a Pro?

-Porque, en general, los medios más importantes del país tienen centralidad en la Ciudad o en el AMBA. Entonces pareciera que la vida del país transcurre allí. También pasa que falta un poco más de actitud de dirigentes del radicalismo, entre los que me incluyo.

Lousteau dijo que el partido está “cómodo” y prefiere delegar la gestión en Pro. ¿Qué opina?

-Eso a mí no me lo pregunte. Si hay quienes nos hicimos cargo y estamos gestionando bien, somos Gustavo Valdés (gobernador de Corrientes), en Mendoza hacen lo suyo (por Rodolfo Suárez) y a mí me toca en Jujuy. Esa no es la visión de todo el radicalismo.

¿Lousteau podría heredar la Ciudad en 2023?

-Es un poco ingenuo pensar que el Pro va a ceder el distrito más importante que tiene.

¿Rodríguez Larreta es el mejor posicionado para ser candidato a presidente?

-No lo sé, no soy encuestador. El Gobierno hace todo lo posible para posicionarlo. Trabaja para Larreta.

¿Sí? ¿Por qué?

-Le quita plata, pero lo levanta cinco puntos en las encuestas.

¿El Gobierno prefiere tener a Larreta como rival?

-Obvio. El Gobierno prefiere tener al Pro de rival, no al radicalismo.

¿Usted quiere que el próximo presidente sea del interior?

-Sí. No es el mejor crédito para llegar a la Presidencia gobernar la Ciudad, donde sobra la plata. En el interior sobran los problemas, más que la plata.

¿Larreta no conoce el interior?

-No lo sé. Pero ya no va la lógica de los presidentes de la Capital que conocen poco el país y tienen una mirada bastante distorsionada de la realidad del norte argentino o del sur… María Eugenia Vidal tienen más visión, porque gobernar Buenos Aires es como hacer un curso acelerado de lo que le falta al país.

¿Vidal tiene más visión para ser presidente que Larreta?

-En mi opinión, respecto de la realidad del país, sí.

Es decir, que usted apoyaría el proyecto presidencial de Vidal.

-No, yo voy a apoyar a Gerardo Morales como candidato a presidente. Ustedes tienen la cabeza con Pro. No es nada más el problema de ustedes, sino del radicalismo. Por eso, te reitero: no me gusta cómo está parado el radicalismo en la coalición.

¿Dónde radica el problema del radicalismo? ¿Es Cornejo?

-Tenemos mucho territorio y, a veces, seguimos los lineamientos de Pro como si fuéramos voluntariamente furgones de cola.

¿A quién responsabiliza?

-A nadie. También me interpelo a mí mismo sobre esa situación.

¿Confía en que el gobierno cumplirá con la ley y el acuerdo para que haya PASO? ¿Estás conforme con lo que se pactó?

-Me parece bien que se acuerde algo. No estaba de acuerdo con posponer las elecciones, pero dijeron que sí y acompañamos.

-A usted lo criticaron por adelantar las elecciones locales.

-¿Y qué le dicen a Misiones que tiene elecciones el 6 de junio? Hay un sector del gobierno que tiene un doble estándar.

¿Es posible un triunfo de la oposición en las legislativas?

-Es posible, pero no es fácil. El Gobierno va a sacar buena cantidad de votos también.

¿El votante castigará al gobierno por la mala gestión económica o tendrá tolerancia porque hubo una pandemia?

-Está muy mal la economía. Si el gobierno puede enderezarla y parar un poco la inflación, va a estar mejor. Después hay que dar señales de certeza para que haya inversiones. Ahí el presidente tiene un desafío importante.

-Pareciera que el recuerdo del fracaso de Macri está fresco, ¿lo puede capitalizar la “avenida del medio” o un outsider?

-No me preocupa ese escenario. El tema va a estar planteado en términos de apoyo al Frente de Todos o a Juntos por el Cambio y creo que la cosa está bastante pareja.

-Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Axel Kicillof, dijo “la economía argentina está toda rota y la gente se está cagando de hambre”. ¿Comparte esa visión?

-Sí, coincido. Es una realidad.

¿Puede haber un estallido social?

-No creo, por ahora.

¿Fernández tiene un plan para enfrentar esta crisis inédita?

-Sí, está aplicando recursos para atender a los sectores más vulnerables. Es el peronismo así que no creo que se olviden de ese capítulo que es tan importante, más en esta situación.

-El presidente habló de su relación con Cristina y dijo: “No soy tan sumiso”. ¿Quién manda?

-No le voy a decir a Cristina lo que tiene que hacer. El presidente es el que manda. Y eso es lo que a mí me gusta en la democracia.

¿Cristina Kirchner ocupa su rol de vicepresidenta?

-Lo que ocurre es que Cristina tiene el poder, la influencia y la personalidad que tiene. Pero no me quiero meter. Esos son problemas de la interna del Frente de Todos. Que lo resuelvan ellos.

¿Se siente cerca o lejos del gobierno? Antes de que Fernández se radicalizara, usted apostó al diálogo

-No, yo soy radical y de Juntos por el Cambio. Me siento coordinando gestión con el gobierno y con diálogo. Y creo en la necesidad de cerrar la grieta en el país.

¿El gobierno de Fernández se radicaliza si gana o si pierde la elección?

-Esperemos que pasen las elecciones y no demos por muertos a los que no lo están.

¿Le sorprenden los gestos de apoyo de Fernández al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro?

-No comparto esa posición del gobierno.

¿Le preocupa?

-No, más me preocupa lo que hacemos hacia adentro: cómo está la economía, la inflación y la gente. También cómo impacta el cierre por la pandemia.

¿Y no lo inquieta que la Casa Rosada no cierre un acuerdo con el FMI?

-Sí, me preocuparía. Por eso, hay que ayudarlo al gobierno para que cierre el mejor acuerdo posible.

¿Pueden apoyar esa negociación si el oficialismo denuncia a Macri por la deuda?

-Hay que parar un poco con las denuncias que no sirven. Y esto lo digo para nosotros y para el Gobierno.

-Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, ex asesor judicial de Macri, pidió asilo político en Uruguay. ¿Qué le diría?

-No me metí en ese tema, no estoy muy informado. Para mí, como criterio general, todo el mundo se tiene que presentar en la Justicia. No he seguido esa saga. Además, no conozco a este señor.

-Macri asegura que la Justicia lo persigue. ¿Es así?

-No lo sé. Últimamente, no hablé con Mauricio y no sé qué cosas le habrán pasado.

¿Hubo “lawfare” en el gobierno de Macri, como dice Cristina Kirchner?

-No, actuó la Justicia, que se ha conformado en años y décadas en las que más ha gobernado el peronismo.

¿Le pareció un hecho grave el “vacunatorio vip”?

-Ya pasó. Fue un tema que no estuvo bien en un momento de escasez de vacunas. Lo más importante es que lleguen vacunas para nuestro pueblo.

¿Por qué designaron a su esposa en el directorio de YPF?

-Está designada ad honorem. Se habló mucho de diálogos y cosas, pero esa es una silla que le pertenece a la provincia de Jujuy.

(Matías Moreno – La Nación)