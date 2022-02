Gerardo Morales apoyó quitar subsidios a los colectivos porteños: “Los jujeñitos pagamos el boleto a $50″

El gobernador confirmó que se opuso a apoyar a Rodríguez Larreta en el conflicto con Nación y pero también apuntó contra Axel Kicillof. “No producen nada y toda la plata está ahí”, sostuvo.

El presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, apoyó la decisión del presidente Alberto Fernández de retirar los subsidios a los colectivos porteños y cuestionó la “desigualdad” con el interior del país, donde no escatimó en cuestionar al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. “El AMBA, no solo Horacio, Axel en la parte del AMBA, reciben los subsidios que no recibimos en el interior. Pagan el boleto $ 18 y los jujeñitos pagamos $ 50. ¿Por qué esa injusticia? Levántelo a $ 50. ¿Por qué los yutitos jujeños tenemos que pagar $ 50 y ellos, un subsidio por $ 750 mil por unidad?”, cuestionó.

En medio del conflicto por los subsidios a 32 líneas de colectivos porteñas, el mandatario radical confirmó que evitó respaldar a Rodríguez Larreta en la puja con Nación la quita del apoyo económico. “Quisieron plantearlo en la mesa de Juntos por el Cambio; les hablé del precio de los boletos, y les dije que no lo metan a ese tema porque tenemos diferencias”, sostuvo.

“Los santafesinos tienen que pagar también entre $ 40 y $ 60 el boleto, en Córdoba lo mismo. Tiene razón (Juan) Schiaretti y el gobernador de Santa Fe. Pero eso es en el transporte y es en la energía, porque los habitantes del área metropolitana pagan cinco veces menos, nosotros pagamos cinco veces más caro la luz que el área metropolitana y lo mismo con el agua”, agregó Morales en declaraciones a radio Mitre.

Gerardo Morales fue enfático en afirmar que es un país “muy desigual” porque todo “sigue concentrado en el área metropolitana”. “Entre Escobar y La Plata, que es todo ese cinturón que es el AMBA, está el 56% del trabajo formal de la Argentina. El 80% de las ventas de Mercado Libre se venden en el AMBA, es muy injusto este país. Hay que discutir la cuestión federal”, precisó.

Además, indicó que esas diferencias se manifiestan en otros insumos esenciales, como el precio de los combustibles, donde en el norte “tenemos que pagar el millón de BTU a 11 dólares por el gas que importamos de Bolivia, mientras el centro y sur del país paga 3,5 dólares”.

“CABA no produce nada, no tiene pozos petroleros, no tiene producción de litio, no tiene campos y (ahí) está toda la plata, y hay economistas que viven con esa lógica y nos han venido jodiendo a todos los argentinos sistemáticamente”, fustigó Morales. “Además de mirar la política monetaria y la macroeconomía, hay que mirar el país real, tener un plan de gobierno federal, productivista, desarrollista, que mire a las pymes, a los productores, al campo, a la pequeña industria que tenemos en el interior que necesita una situación mucha más justa en términos de costo de logística entre otras cosas”, manifestó.

El gobernador de Jujuy dijo que tanto el ex presidente Mauricio Macri y Alberto Fernández son “reporteños” en su modo de gestión. “Macri y Alberto son reporteños, con cabeza bien porteña y ya en el interior estamos un poquito agotaditos de ese pensamiento que mira solo al puerto”, insistió. Y volvió a deslizar críticas hacia el gobierno porteño, cuando lo consultaron sobre las bajas reservas en el Banco Central. “Le han metido 800 millones de dólares para hacer el Paseo del Bajo”, afirmó.

“Los porteños tienen un pensamiento, la mayoría, que hacen quedar mal a muchos porteños. Entre Santa Fe y Corrientes no pueden tener un puente, tienen que dar una vuelta de 800 kilómetros porque no hay un puente que cuesta 500 millones de dólares”, comparó Morales.

Ayer, los mandatarios provinciales de Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Tucumán, Jujuy, Corrientes, Salta y Catamarca suscribieron el documento de apoyo a la quita de subsidios que impulsa el ministerio de Transporte de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires, luego de la reunión que mantuvieron en la localidad misionera de Puerto Iguazú con el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro y con la secretaria de Provincias, Silvina Batakis.

En ese contexto, el gobernador volvió a manifestarse de acuerdo con la decisión oficial del retiro del apoyo económico al transporte y otros rubros de servicios bajo gestión nacional que involucran al AMBA: “Eso está bien, como estuvo bien lo que hizo Mauricio, que se enojó María Eugenia, en pasarle Edenor y Edesur a la provincia. ¿Por qué Edenor y Edesur tienen que ser de jurisdicción nacional? Por qué nosotros los ingenuos, los cabecitas negras del interior nos tenemos que ocupar de todo, no puede ser. Paren un poco”.

Críticas al Frente de Todos

A lo largo del reportaje, el gobernador jujeño consideró que la salida de Máximo Kirchner como jefe de bloque del Frente de Todos “ha generado una fractura importante” en el oficialismo y que es algo que se observa en las áreas de la gestión. “En muchos ministerios no se saben quién manda o cuál es el área. Lo ha inmovilizado al gobierno”, evaluó, y agregó: “Llevan más de dos años de gobierno y la inoperancia es tremenda”.

Consultado sobre el apoyo del ministro del Interior de la Nación, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, a la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, el mandatario provincial insistió en que “es una delincuente que está presa y condenada” que “le ha robado al pueblo”.

“Lo que dijo Wado también lo piensa el presidente. A Alberto (Fernández) dije que no me presione sobre este tema, que lo dejemos a un costado porque tenemos una diferencia fundamental. Desde ahí tuvimos un diálogo correcto”, concluyó el gobernador.

