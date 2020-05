Gerardo Morales: “Alberto salvó 3.000 vidas y al que no le guste la buena sintonía, que vaya al psicólogo”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, apuntó directamente contra un sector del PRO.

Mientras reactiva de manera paulatina el 100% de la actividad económica en su provincia, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales apoyó de manera contundente la gestión del presidente Alberto Fernández, casi como un integrante del Frente de Todos

“Lo que pasa es que es distinto estar en gestión de gobierno teniendo que administrar una pandemia. Yo concuerdo con lo que ha hecho el Presidente,. Creo que ha salvado, por lo menos, 2.500 a 3.000 vidas, comparando con la aplicación de la política en Brasil”, dijo Morales.

“Yo no comparto para nada esa posición (del PRO de alertar por la economía). Porque creo que esa es una posición cercana a lo que ha hecho Bolsonaro en Brasil, y no la comparto. Ahí se ven las consecuencias. Lo que se hizo en el país, está bien hecho. Y obviamente, es que ha golpeado la economía en el mundo (…) Y de los más de 20 millones de desempleados en EEUU. Que el mundo no se dé cuenta y no vea cómo se muere la gente, claramente no están registrando de la gravedad de la situación. Está claro que se va a afectar la economía, en el mundo y por supuesto en la Argentina también”, arremetió.

Entrevistado por la periodista María O’Donnell para el portal Arteria, Morales fue consultado por la interna de un sector del PRO que ocupó cargos en el gobierno anterior, incluido el ex presidente Mauricio Macri: “Y bueno no sé, que vayan al psicólogo. Acá hay una cuestión que tenemos que administrar los gobernadores y el gobierno nacional, en la cual estamos codo a codo, tomando todas las medidas necesarias”.

“Porque además, hay todo un submundo que ustedes no conocen. Yo llamo a Ginés González García, y le digo, me llegan en una semana los test rápidos, son 5 mil, por favor préstame los tuyos esta semana y/o te pido que me autorices en los laboratorios mayores testeos que quiero llevarlos a 400 y todo eso fluye en lo cotidiano. El contacto con Wado de Pedro, Santiago Cafiero que se porta muy bien, y que no jode con poner límites. Hay una total comprensión de que existen zonas sanitarias distintas a otras”, valoró.

El dirigente radical también ratificó su apoyo a la Casa Rosada en la renegociación de la deuda: “Sí, la hemos apoyado porque se ha hecho una buena propuesta. Es responsable en el marco del mundo que se cae. Los bonistas, salvo que sean de otro planeta, tienen que ser razonables porque hay voluntad de pago.

Salimos de esto con otro mundo. El bicho éste además de matarnos, le pego en el corazón al capitalismo y ha debilitado la lógica del éxito individual por sobre el éxito económico colectivo. Desnudó la falsa sociedad de bienestar europea, la cual fue achicando a sus Estados y achicando sus sistemas de salud, y los ha encontrado sin capacidad de responder ante una pandemia, y nos ha golpeado en cuanto a los valores porque de esto no se sale solos. Tiene que haber cooperativismo y solidaridad frente a una situación tan grave. Y además también nos deja una enseñanza desde el punto de vista ambiental. Mientras menos nos movemos, menos jodemos al planeta. Creo que se viene otro mundo, y se viene otro país que tiene que pensar diferente“.

(Urgente24)