Gerardo Morales afirmó que si él fuera presidente “los Grabois no duran un minuto”

El gobernador de Jujuy consideró que hay “anarquía” en la Casa Rosada y dijo que no es viable que los dirigentes sociales que integran las filas del Ejecutivo se quejen contra la gestión nacional.

Convencido de que la crisis económica y social que atraviesa la Argentina está vinculada a los problemas políticos al interior del Frente de Todos (FdT), el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, consideró que no es viable, por ejemplo, que los dirigentes sociales que integran las filas nacionales se quejen contra el mismo gobierno del que forman parte. Entonces, en esa línea, apuntó directamente contra el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois y exclamó: “Los Grabois que tuviera en mi gobierno, ¡pero no duran un minuto!”.

Después de pedir que en el FdT “resuelvan la política, se dejen de pelear y dejen de actuar como bravucones por cuotas de poder dentro del propio gobierno”, Morales sostuvo que hay “anarquía” en la Casa Rosada y se quejó por la forma en que se distribuye la asistencia estatal.

Dijo, sobre eso, que Nación le debía enviar 330 millones de pesos a su provincia para los comedores escolares y que “no le mandaron un peso”. Entonces, aseguró que cuando hizo el reclamo en el Ministerio de Desarrollo Social se notificó con que las organizaciones sociales recibieron 2800 millones de pesos para 40.000 beneficiarios y que recibirán 5000 millones hasta fin de año, mientras que él no obtiene la cuota que -según dijo- le corresponde. “Pregunto y me dicen que alimentos lo maneja La Cámpora. Hicieron un Estado paralelo, eso explica la pelea en la calle por la plata, por la cuota de poder”, introdujo el gobernador radical en AM 750.

Ante los cambios en la estructura nacional que buscan darle un nuevo perfil a la desgastada gestión que comanda Alberto Fernández, Morales planteó: “Si no arreglan esa situación, estamos en el horno. Los cambios implican ordenar todo, y que haya autoridad y una línea de dirección en un gobierno que es anárquico. Hablo con Desarrollo y dicen: ‘De alimentos no podemos hablar porque lo maneja La Cámpora’. Grabois, que tiene secretario de Estado, directores, habla desde afuera del gobierno. Y Grabois le pega al gobierno también. ¿Cómo es la historia?”.

Fue ahí cuando el mandatario provincial que integra Juntos por el Cambio (JxC) apuntó al referente también del Frente Patria Grande por las duras críticas que emitió contra las políticas nacionales y contra el mismo Presidente, a quien le dijo: “¿Para qué te pusimos ahí?”.

“Yo, los Grabois que tuviera en mi gobierno, no duran un minuto. En el sentido de: con cargos en el Gobierno. ¿Cómo es el tema? Tiene secretario de Estado, forma parte del Gobierno. Entonces, esos funcionarios no durarían un minuto”, aseveró Morales, quien acotó: “Hay secretarios que no reportan al mando del ministro, o directores que no responden ni al Presidente. Hacen lo que quieren”. Bajo esa postura, indicó que habrá una “oportunidad” para la Nación si se enmiendan este tipo de cuestiones.

“Si estaríamos nosotros en el Gobierno, ya nos estarían empujando”

Luego, el gobernador, que es también presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), aclaró que desde su partido no piensan “conspirar” contra la administración nacional. “Le toca al FdT actuar y espero que lo hagan con responsabilidad. La posición del radicalismo es sostener la institucionalidad. Alberto Fernández tiene que llegar hasta el minuto final de su mandato”, indicó el titular de esa fuerza.

Sin embargo, advirtió: “Si el Gobierno no actúa con responsabilidad, se puede profundizar la crisis. Esperamos que no. En el radicalismo vamos a sostener la institucionalidad hasta el ultimo minuto. [Aunque] si estaríamos nosotros en el Gobierno ya nos estarían empujando, nosotros no somos así. Esperemos que gobiernen para todos y se dejen de joder”.

Asimismo, el mandatario provincial dijo que el ingreso como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura de Sergio Massa -a quien en varias oportunidades tildó como un “amigo”- es una “bala de plata que está gastando el Gobierno” y entendió sobre el futuro del líder del Frente Renovador: “Si se hace cargo sin que esté resuelta la política, va a ser más de lo mismo. Si resuelve la política, habrá señales de que hay algún rumbo, en la medida en que muestre un plan”.

No obstante, Morales se mostró cauto al pedir esperar las nuevas decisiones que tome Massa para hacer un análisis más exhaustivo y reiteró la postura cambiemita de que todo diálogo se debe establecer en el marco del Congreso.

Para terminar, volvió contra Grabois: “El problema siempre es si va a haber diálogo en el FdT. Si siguen a las trompadas, ¿qué diálogo puede plantearse con la oposición? Siempre vamos a tener actitud de responsabilidad y apego a la institucionalidad, por eso repudiamos que se nos endilgue alguna actitud golpista. Es Grabois el que habla de los saqueos, son ellos mismos los que se dicen cosas”.

(La Nación)