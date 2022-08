Gerard Piqué y Clara Chía Marti protagonizaron su primera tapa de revista y ya hay rumores de embarazo

El futbolista y su nueva novia asistieron a un evento y los paparazzi no tuvieron piedad. El círculo íntimo de Shakira asegura que ella está devastada con las imágenes.

Gerard Piqué y Clara Chía Marti ya no se ocultan. Después de varias semanas de rumores y la circulación de fotos falsas de la joven, la pareja protagonizó su primera tapa de revista. El paparazzi Jordi Martin los retrató cuando ingresaban a un casamiento y en las redes ya sospechan que ella está embarazada.

Las imágenes destrozaron a Shakira, que le había pedido al jugador que por favor fuera prudente y tratara de no exponerse por varios meses. A él no le importó romper el pacto y ahora ella sufre el acoso de algunos periodistas, que la persiguen para preguntarle qué opina del romance de su ex.

¡Hola! publicó las postales de la pareja tomada de la mano y feliz en la boda de uno de los mejores amigos del defensor del Barcelona, que prefirió vivir su amor en libertad y no ocultarse como le había prometido a la mamá de sus dos hijos, que en pocos días se mudará definitivamente a Miami.

Cuándo comenzó el romance entre Gerard Piqué y Clara Chía Marti

En el programa El Gordo y la Flaca (Univisión) aseguraron que todo empezó en febrero, cuando él todavía estaba con Shakira. El primer cara a cara fue en un evento de la compañía Kosmos, de la que Piqué es accionista. Luego se cruzaron en los pasillos de la empresa e intercambiaron sus números.

En aquel entonces, el jugador también vivía una aventura con una mesera de 25 años, que trabajaba en el bar donde eligió ahogar sus penas por los conflictos maritales.

Cómo reaccionó Shakira ante las fotos de Gerard Piqué con su nueva novia

Shakira se refugia en sus hijos mientras la prensa mundial habla de la nueva historia de amor de Gerard Piqué, que se puso en pareja con Clara Chía Marti, de 23 años. El paparazzi Jordi Martin la encontró de picnic con Sasha y Milán y registró lo devastada que se encuentra ante semejante noticia.

“La vi más triste y desolada que nunca. Aun así quiso regalarme estas imágenes, y quiero darle las gracias porque sé lo mal que la está pasando. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada, pero Gerard está actuando mal y está haciendo daño”, comentó el reportero, que sigue los pasos de la colombiana desde hace 12 años.

Acto seguido, Jordi expuso cuáles fueron las palabras que le escuchó decir a Shakira cuando ella lo vio grabándola. “Solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí tomar estas imágenes. Desde aquí, ánimo que saldrás de esta”, sostuvo.

(TN)