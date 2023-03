Gastón Trezeguet no tuvo piedad con Marcelo Corazza: “Me da tristeza, me da asco”

El productor de Gran Hermano consideró que, si es culpable de la corrupción de menores por la que se lo investiga, espera “que le caiga el peor de los castigos”.

El productor y ex participante de Gran Hermano Gastón Trezeguet opinó sobre la detención por corrupción de menores de Marcelo Corazza, el primer ganador en la historia del reality en Argentina, y aseguró que el tema le genera “asco” y “tristeza”.

A su vez, Trezeguet, que actualmente también hace de panelista en el programa que terminará su actual edición el próximo lunes, recalcó que no tiene relación con el imputado a pesar de trabajar en el canal.

“Me da tristeza, me da asco, me da repulsión. Tan solo hablar del tema me hace sentir incómodo, no me gusta. Si es todo como están diciendo, que le caiga todo el peso de la ley. Es así como tiene que ser”, expresó en diálogo con Intrusos.

“Me sorprendió, no lo esperaba. Desde que salí de la casa hasta ahora no lo volví a ver a Marcelo, pero igual te sorprende. En el canal lo tomamos como todos, hay sorpresa y asombro”, reconoció.

“En el canal no me dijeron que no hable, nadie baja línea. No lo sé si puede ser inocente. Hay que esperar lo que diga la Justicia. Si llega a ser culpable, espero que le caiga el peor de los castigos”, declaró, en la misma línea que lo había hecho anteriormente el conductor de GH 2022, Santiago del Moro.

