Gallardo continuará en River: “Elijo seguir estando; merezco seguir un año más”

El Muñeco habló en conferencia y anunció su continuidad en River. En principio su vinculo será por un año más.

Marcelo Gallardo se queda en River. El entrenador millonario habló en conferencia imprevista en Ezeiza y anunció su continuidad en el club, en la víspera del tercer aniversario de la final de la Copa Libertadores ganada a Boca. Así, el DT del Millonario le puso fin a la especulación sobre el final de su contrato y renovará con la llegada de la nueva dirigencia, presidida por Jorge Brito.

– “Después de unos días de reflexión, que fueron difíciles, porque en general no pude cortar la dinámica del día a día que lleva a no poder aislarse. Pero que tiene que ver con algo que sentí. Yo hace algunas semanas había pronunciado que iba a evaluar después de siete años y medio. Era indispensable tomarme algún momento para reflexionar por lo que exige una institución como esta. La verdad que no tuve mucho tiempo pero elijo seguir estando”.

“Después de tantos años y lo que exige una institución así, necesitaba reflexionar y decidir qué era lo que iba a hacer. No tuve mucho tiempo, pero elijo seguir estando. Es una elección más allá de lo que viví y sentí, vale la pena, merezco seguir estando un año más y tomarme la posibilidad después del partido con Colón descansar un poco y encarar un nuevo año con mucha energía para encararlo como venimos jugarlo”.

“Anoche lo medité, se lo comuniqué a Enzo, Brito, CT y jugadores. No quería que pase más tiempo y necesitaba comunicarlo y no generar una mayor expectativa”.

“Uno no puede conformar a todos, pero necesitaba tomarme un momento. No quería generar incertidumbre, angustia en el hincha, pero no tengo muchas palabras de agradecimiento a todo el afecto que me brinda el hincha, el cariño, es la manera de sentir y le devuelvo el afecto renovando mis energías y tratando de seguir al frente de esta gestión deportiva que me hace feliz”.

“Decir que nada me movilizó es mentir. Cada demostración de afecto y valor tuvo mucho significado para mí. No estaba midiendo, pero era algo que necesitaba evaluar por mí persona y claramente pensando en que uno para seguir en este nivel de gestión y al frente del grupo que valoro enormemente no sólo por cómo son profesionales, cuerpo técnico, colaboradores, lo que implica seguir exigiéndolos y que ellos te muestren el ida y vuelta de que están contentos y quieren seguir con este grado de compromiso, y que haya un ida y vuelta humano me llena de satisfacción”.

“Es un todo, pero tuve que dejarlo de lado para saber qué es lo que sentía. Si me dejaba llevar por todo eso, tal vez en ese momento post Racing hubiese agarrado a Benjamín, me hubiese ido a casa y me hubiese sentido en paz. Hubiese sido una manera de terminar mi vínculo, pero cada día que pasó me fue generando cosas esos condimentos”.

“Mi continuidad es por un año, es lo mejor, lo que vamos a acordar. Me parecía lógico y muy sentido que mañana sea un festejo del hincha, sin tener que estar esperando ningún anuncio. Me quería sacar lo que tenía adentro y no quería esperar 24 horas para anunciar lo que había decidido. Quería que la gente vaya a festejar en paz, con emoción y que se desenvuelva con alegría. Será un tercer año del festejo eterno de Madrid y no podía haber nada que lo altere”.

“Quiero terminar de competir estos 10 días y a partir de ahí empezaremos a evaluar. Más allá del descanso que todos debemos tomarnos por un año movido, con mucha carga, es justo empezar a trabajar cuando terminemos la competencia. Los dirigentes saben cómo vamos a seguir y evaluarán posibilidades en lo que hablemos en los próximos días”.

Ponzio: “Es una cuestión personal, lo hablé con él estos días. Fue llamativo. No anunció ninguna decisión y anunciaron por él. Mientras él no diga cosas en su boca, los demás no podemos hacernos eco. Es el responsable de su decisión y lo comunicará. Hasta el fin de semana pasado no tenía una decisión. Lo que se decía fue más externo”.

