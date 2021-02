Furiosa respuesta de Cinthia Fernández a Matías Defederico: “Aprendé a ser padre, caradura”

La panelista de LAM se despachó con una catarata de mensajes en los que desmiente a su ex y le pasa factura por viejas cuentas pendientes. “Te puedo seguir atendiendo vago, vivo y machista”.

Luego de ver que Matías Defederico la acusaba en redes sociales de poner traban cuando él quiso hacerse cargo de los gastos relacionados con el inicio de clases, Cinthia Fernández explotó. La bailarina sostiene que su ex adeuda la cuota alimentaria, que debe el pago de libros y uniformes del año pasado y otra larga lista de pendientes. Por todo esto, no pudo contener la bronca al sentir que el ex futbolista la ponía en el banquillo.

“Al pelotudo del padre de mis hijas: 1ero el mes q viene las nenas no pueden esperar los libros se compran ahora. Por lo tanto, si te podés ir de vacaciones podés pagar de inmediato los 17 libros”, disparó indignada y agregó: “2do es fácil mostrar el whatssapp que no es la única comunicación que existe… está el teléfono. 3ero no contesté de inmediato cuánto es los libros porque no sé el valor por eso luego conteste el valor del total una vez que los compre y a eso le sumé los uniformes, útiles y libros que no pago el año pasado (ah y querido te perdoné los del primer año) Así que si te quedó que tenga que aclararte pública y privadamente, te puedo seguir atendiendo y cerrando el orto, cara dura”.

Luego, fue por más: “Aprendé a ser padre, aprende a tener prioridades y el día que pagues todas tus obligaciones, no te juzgaré porque te vayas de vacaciones! Tranquilo vaguito, mamá siempre está”.

(Pronto)