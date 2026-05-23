Fuerte respaldo legislativo a la Expojuy

Con el propósito de potenciar el desarrollo productivo, comercial, turístico y cultural de la provincia, la diputada Alejandra Mollón, impulsó la declaración de Interés Legislativo de la Expojuy 2026.

La Expoju se realizara del 9 al 12 de octubre próximo en la Ciudad Cultural, donde el comercio internacional, las rondas de negocios, la innovación y las inversiones serán los grandes protagonistas.

La iniciativa fundamentada: en la importancia que reviste la mega muestra organizada por la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, como una herramienta clave de política exterior para consolidar a la provincia como eje estratégico del Corredor Bioceánico, obtuvo un contundente respaldo de toda la Cámara de Diputados de la provincia.

También destacan a la Expojuy como plataforma de integración, promoción y apertura de mercados, conectando la oferta local con la demanda internacional, facilitando las exportaciones, la atracción de inversiones y la inserción de nuestras economías regionales en el mercado global.

El anuncio se realizó en el marco del lanzamiento de la Expojuy llevado a cabo esta semana en el Cabildo de Jujuy, donde la diputada Alejandra Mollón junto al vicepresidente de la Legislatura, el diputado Mario Fiad, realizaron la entrega de la declaración de interés legislativo a las autoridades de la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy.

En la oportunidad el presidente de la Cámara, Jorge Gurrieri, destacó la iniciativa de la legisladora Mollón y agradeció su permanente acompañamiento y compromiso con el desarrollo productivo de la provincia. “Para nosotros es muy importante contar con el apoyo de la Legislatura porque es un reconocimiento al gran esfuerzo que realizamos en organizar la muestra y que solo tiene por objetivo consolidar a Jujuy como un polo estratégico de negocios, inversiones y desarrollo regional”.

Por su parte la legisladora destacó que “la Expojuy nos identifica a todos los jujeños nos enorgullece porque en cada edición se convierte en la vidriera de nuestra producción, de nuestro turismo y de nuestra cultura. Esta edición será una gran oportunidad para mostrar todo nuestro potencial y proyectar el futuro de la provincia”.

Al mismo tiempo Mollón aprovecho la oportunidad para felicitar a la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy por sus 35 años de vida institucional impulsando el desarrollo productivo y la integración de la provincia al mundo.