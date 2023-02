Fuerte pedido de la madre de Nataniel Guzmán a la Justicia mendocina para que se investigue bien su desaparición

Nataniel Guzmán el abogado jujeño de 38 años, se encuentra desaparecido desde el 27 de enero en la provincia de Mendoza y prosigue su búsqueda para poder encontrarlo.

Desde entonces nadie supo nada de él. Tras la denuncia que realizaron sus compañeros de trabajo, empezó la búsqueda y que hasta el momento no arrojó resultados positivos. El pasado 10 de febrero hubo una marcha desde el parque San Martín hasta el Polo Judicial, donde pidieron a la Fiscalía de Homicidios que acelere la investigación para poder hallar a Nataniel con vida

Mientras que ayer hubo una movida cerca de Casa de Gobierno donde compañeros de trabajo, amigos y familiares repartieron folletos para que los escuchen y puedan aportar datos que lleven a dar con su paradero.

En un momento de esta actividad, la madre de Nataniel, Silvia Saavedra que se encuentra en la provincia de Mendoza después de enterarse que estaba desaparecido señaló, “mi hijo no merece pasar por lo que está pasando por una pelea con una chica que hasta el día de hoy no se comunicó conmigo. Estoy desde el día 2, porque creía que el día 1 de febrero había desaparecido Nataniel, pero cuando leo la causa de la denuncia me doy con que el 30 de enero desapareció mi hijo”.

A la vez denunció sobre la búsqueda del joven, “acá es una inacción, hasta la fecha no se ha movido ningún resorte para buscarlo como corresponde y encontrarlo con vida. Se investiga si psicológicamente la víctima está bien o mal, pero no se investiga al entorno cercano por el cual pudo pasar algo. El estuvo perfectamente bien desde que volvió de Mar de Ajó, siguió su vida y rutina normalmente”.

También mencionó y se preguntó, “que pasó que la amiga lo comienza a buscar como desaparecido recién a partir del sábado 4 de febrero y llama a otra amiga, recién el lunes hace la denuncia como que ya está desaparecido, pero no permite que se publiquen las fotografías de mi hijo, que pasó, porque a mi no se me comunicó inmediatamente, me tuve que enterar el 1 de febrero por mi nieta y quien a su vez se entera por una amiga de Mendoza”.

Luego Saavedra contó y reclamó, “a mí, la Justicia mendocina ni la chica que dice ser su ex novia quien hace la denuncia, jamás me informaron. Esa es la realidad”.

Contó, además, “el viernes Nataniel camina, toma un colectivo de la empresa Plumerillo, interno 72 línea 630 que va a Las Heras, pero no es la única vez que viaja, el 23 de enero hizo el mismo recorrido, pero el 27 que pasó, porque no volvió a su casa, porque dejó su gatito solo, es lo que no entiendo”.

Sobre cómo sigue el caso expresó, “siguen rastrillando, pero no se investiga un poco más allá, es una impotencia porque siento que voy adelante de la Justicia, pidiéndole que haga esto o lo otro, yo veo más allá, pero parece que la Justicia está ciega. Hoy día, en pleno Siglo XXI, en la era de la tecnología, con la nanotecnología, no pueden dar con la ubicación real del celular”.

Finalmente comentó la mamá del jujeño desaparecido, “esa es la realidad que hoy nos toca vivir, como madre tengo que estar entera, por ahí me quiero quebrar, pero voy a encontrar a mi hijo. Mientras los políticos hacen campaña para ver quien nos va a gobernar, pero la realidad de hoy no es únicamente esa, hay un montón de desaparecidos que nunca se los encuentra en plena democracia”.