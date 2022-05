Fuerte malestar de padres de alumnos por lo sucedido en el Colegio Del Salvador de Jujuy

Luego de lo sucedido el día de ayer miércoles en el colegio El Salvador, donde alumnos del secundario terminaron intoxicados por consumir brownies con marihuana y que terminó con varios de ellos asistidos en centros de salud.

Mucho malestar causó entre los tutores de alumnos por la falta de control dentro del Establecimiento, la poca información dadas a los padres, de cómo fue mal manejada esta situación y lo más delicado es que lo dejaron a la deriva. Señalo una de las madres. Por lo que pidieron a las autoridades un informe de lo sucedido.

Silvia Artero Madre de dos alumnas del Colegio Del Salvador de San Salvador de Jujuy se refirió a esta situación en la Institución religiosa.

Artero comentó sobre lo sucedido y relató, “un grupo de chicos comenzó a sentirse mal, muchos dolores de estómago, a descomponerse, se desmayaron, otros tenían los ojos rojos e hinchados, entonces el Colegio llamó al servicio de asistencia obviamente y asistieron a los que se pudo, porque como no sabían qué habían consumido y quienes y que tipos de brownies consumieron porque algunos parece que les hacía mal”.

A lo que agregó, los mismo chicos sabían que algunos eran con marihuana, entonces dentro del mismo Colegio empezó a circular dicho rumor, entonces llamaron al servicio de emergencia y se asistió a los chicos, para el resto al terminar en la tarde cada uno para su casa, habían chicos entre ellos una nena de 1er año que le dijo a una profesora me siento mal y le dijeron que se siente y nunca la asistieron, luego esa nena terminó fuera del horario escolar en una clínica privada internada, con un análisis posterior confirmado por marihuana, otros chicos en el hospital de niños también con marihuana”.

Luego mencionó, “y es grave que a estas alturas el Colegio haya mandado una nota por mail diciendo que están averiguando que sucedió, pero esto se hace inmediatamente cuando uno tiene menores a cargo y el representante legal de la Institución o quienes están a cargo de la seguridad tienen que llamar a la Policía, lo mínimo a Emergencia Policial al 911 porque hay chicos que han sido contaminados con droga, ya se sabía por medio del WhatsApp y mucho más ellos que estaban dentro del Colegio, si hubiera ido la Policía hubiera incautado esta mercadería y hoy la verdad no sabemos que paso o donde están, sí existe o no existen porque oficialmente no dio el Colegio ninguna explicación”.

Con respecto a la venda de dicho elementos añadió, “en principio esto está totalmente prohibido en instituciones públicas o privadas, uno no puede vender sobre todo los niños no pueden vender alimentos que no tenga los controles correspondientes, tanto en las instituciones públicas o privadas, el municipio es muy responsable, siempre estás controlando por medio de Seguridad Alimentaria o por medio de Bromatología y no se permite la habilitación de ningún kioscos sino cumple los recaudos necesarios y que un chico vendan un producto sin ningún tipo de control en el Colegio no corresponde, porque pasan estas cosas”.

A su vez remarcó, “como mamá la droga es algo terrible, tenemos que saber y estar al tanto de que esto pasa en nuestro colegio y en nuestra ciudad, debemos tomar las medidas necesarias para que cuando sucedan estas cosas estemos preparados y cuidemos a nuestros niños, porque en este caso no estaban preparados se dejó a los chicos a la deriva, se los libro a su suerte, vayan y que Dios los ayude porque ni siquiera sabían cuáles eran los chicos que habían consumido este producto”.

Por otra parte expresó, “nosotros como papás ahora vamos a presentar una nota que justamente hoy se termina de firmar y si se puede se presenta hoy mismo o mañana a primera hora, vamos a esperar allí, pedimos que oficialmente el colegio nos informe qué pasó, nos informe si se hicieron las denuncias o no se hicieron las denuncias porqué tuvo la amabilidad la gente del Ministerio de Educación de contactarse e informarnos que ya hay una fiscalía que está interviniendo, pero seguimos sin que el Colegio del Salvador actué”.

Para finalizar remarcó, “vemos que la realidad supero la ficción y en este caso vemos que el Colegio no supo actuar y lo peor es que no está saliendo a reconocer su error, ahora esperemos que esto no suceda en otros colegios que el personal directivo que está a cargo del colegio se capacite y sepa cómo actuar, por ejemplo, un grupo llamara al servicio de emergencia, el otro grupo llamara a la Policía a un Juez de Menores, a la Fiscalía para que no nos sorprenda y pase algo como esto”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ