La frase de Fede Bal sobre su enfermedad: “Siento que a mi viejo no se lo podría haber dicho”

El actor se refirió a Hay que ver, a cómo hubiera afrontado con Santiago Bal la lucha que está teniendo contra el cáncer.

Los últimos meses fueron muy dolorosos para la familia que conforman Fede Bal y su madre Carmen Barbieri. A seis meses de la muerte de Santiago Bal y mientras realiza un tratamiento para luchar contra el cáncer de intestino que tiene, el actor charló en Hay que ver sobre su estado de salud y se sinceró sobre la enfermedad que también tuvo su padre.

“Que bueno que tu papá no tuvo que escuchar esta noticia”, fue la frase de José María Listorti que hizo que Fede se abra. “No es una locura lo que decís. Yo lo pienso todos los días. Cuando me lo dijeron fue muy fuerte sentir que no se lo podría haber dicho”, aseveró el excampeón del Bailando.

“El último tiempo a mi papá la salud no lo estaba acompañando y no se lo hubiera dicho. La gente me va a entender porque cuando tenés un papá o una mamá grande sentís la necesidad de cuidarlos”.

“El último tiempo a mi papá la salud no lo estaba acompañando y no se lo hubiera dicho. La gente me va a entender porque cuando tenés un papá o una mamá grande sentís la necesidad de cuidarlos, aún así sintiendo las ganas de que te abracen y te digan que todo va a estar bien”, aseveró, sobre las sensaciones ante el diagnóstico que hubiera tenido el capocómico y él mismo.

“De todas formas, también hay una necesidad, encima viniendo de un papá que peleó contra esa enfermedad y tuvo unos cuarenta o cincuenta años viviendo con una enfermedad así”, expresó Fede Bal, a flor de piel.

(Ciudad Magazine)