Fuerte discusión entre inspectores municipales y referente de vendedores ambulantes por desalojo en el Hospital de Niños

Esto ya es en forma recurrente donde inspectores de la denominada y cuestionada Dirección de Espacios Públicos pertenecientes al Municipalidad de San Salvador de Jujuy, intentaron desalojar a los vendedores ambulantes.

Un grupo de casi 10 inspectores de esta área municipal, esta mañana querían desalojar a un vendedor con discapacidad que se encuentra sobre avenida Córdoba vendiendo naranjas.

Al lugar asistieron referentes de los vendedores ambulantes para brindar apoyo al vendedor generándose fuertes acusaciones entre estos dos sectores.

La inspectora de Espacios Públicos de la Municipalidad señaló, “la señora Gladis Zambrano dice ser referente de los vendedores ambulantes, cuando ella es solamente una vendedora que vende en la Dorrego y Alem, como ustedes sabrán va a cobrar el piso a las diferentes ferias, como a la Medalla Milagrosa va a cobrar el piso, a casi todas las ferias, la feria de Campo Verde, las ferias de Alto Comedero, a las 150 Hectáreas, ella se cree referente de los vendedores junto con otros personajes que las rodean a ella”.

Recordó luego, “ella en años anteriores en la gestión de León Cuevas y Vigo tenía un permiso, después se alió con el doctor Huésped que dijeron que esa cautelar de las 66/14 de la ordenanza municipal estaba caída cuando en el municipio y en el Concejo Deliberante no se cayó, nosotros seguimos trabajando con las 66 /14 para hacer las multas correspondientes, lo que pasa que la señora Gladys a toda costa quiere entorpecer el trabajo de los inspectores con el único propósito de tener dinero para ella y su gente, porque esto lo venimos denunciando hace muchos años y primero era con el Doctor Huésped que nos ponía inconveniente en todos lados y ahora con esta señora, vayan ustedes y pregúntenle a la gente, a los mismos feriantes cuanto les cobran el piso, ella se toma la atribución de cobrar el piso a los feriantes cuando es una ciudadana más y no tiene un ente de controlador”.

Prosiguiendo en este sentido remarcando, “ahora nosotros le vamos a hacer la multa por obstaculización al trabajo de los inspectores como figura en la Ordenanza y tenemos que ver bien ese tema porque no podemos permitir nosotros como inspectores y la Municipalidad que esta mujer siga haciendo lo que hace, abuso de autoridad que unas cuantas personas o unos cuantos feriantes le dan”.

Por otra parte el vendedor ambulante de nombre Alejandro comentó, “siempre es lo mismo yo me siento impotente porque tengo mi mano lastimada y siempre vivo de esto y me quieren mandar a otro lado a vender, pero yo estoy hace 25 años acá y no entiendo cuál es la bronca, porque tengo mis papeles, vino la Policía hace rato antes de sacar mis cosas y que me iban a cargar todo como un robo como siempre lo hacen y así que bueno acá vino la presidenta Gladys, estamos todos los vendedores de acá del Hospital de Niños y realmente si nos sacan a todos entonces que nos den trabajo es lo único que pido, porque yo ya tengo 52 años y también vivo de esto es lo que aprendí a hacer y soy comerciante”.

A su vez recalcó, “ellos hablan de la higiene pero yo en mi caso siempre limpio todo, tiro todo en un contenedor que está frente del parque y a la noche cuando viene Linsa espero y tiro todo y no sé cuál es el drama, también hable con el inspector que me dijo que ellos solamente se encargan del hospital, por lo tanto lo que ellos aluden es mentira y por todo esto yo me siento impotente, además yo vendo frutas que muchos casos son para las personas que están en el Hospital de Niños y yo vivo el día a día y tengo mi gente a la cual alimentar”.

También expresó, “espero que esto se solucione y de acá yo no me voy a mover porque está es mi fuente de trabajo y no entiendo porque tanto ensañamiento cuando sé que acá cerca hay gente que vende droga y no hacen nada y al comentar esto también tengo miedo que me hagan daño, así que me siento perseguido. De acá no me voy a mover porque tengo que trabajar y entre todos los vendedores nos apoyamos y si esto tiene que llegar al gobernador o intendente que entiendan que somos gente humilde trabajadora y que gracias a los votos nuestros ellos están allí y nosotros no tenemos planes ni partido políticos, tenemos familias, hijos a quienes tenemos que llevarle el pan a la casa”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ