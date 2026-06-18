Fuerte apuesta del ISJ a la solidez institucional para mejorar gestión y servicio

El presidente del Instituto de Seguros de Jujuy participó de una reunión del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina.

El presidente del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), David Arias, participó de una reunión del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA), convocada a los efectos de consolidar estructuras institucionales y que ello derive en la eficientización de modelos prestacionales y el consecuente acceso a servicios de salud de calidad.

En este contexto, sentaron bases para el V Congreso Nacional que se llevará a cabo en Puerto Iguazú, Misiones, durante octubre. «Revisamos los avances organizativos, poniendo especial atención a la agenda científica», explicó Arias de cara a la necesidad de «promover el debate sobre los principales desafíos que enfrenta el sistema de salud argentino».

Gestión sanitaria

El congreso prevé exposiciones de especialistas nacionales e internacionales, entre ellos el experto en evaluación de tecnologías sanitarias Esteban Lifschitz, quien abordará temas vinculados con la innovación y qué pasa con la postergada Agencia. Además, está programada la presencia del italiano Angelo Tanese, destacado especialista en gestión sanitaria y actual director general de AGENAS (Agencia Nacional para los Servicios Sanitarios Regionales). «Su aporte será importante para la organización y gestión de los sistemas de salud», indicó Arias.

Por otra parte, destacó el compromiso asumido por las obras sociales provinciales para agilizar la gestión de datos y, de esta manera, fortalecer el funcionamiento del Observatorio de Medicamentos de COSSPRA, «una herramienta considerada estratégica para la gestión de compra de medicamentos», acotó Arias.

En otro orden, hizo saber que continúa el trabajo sobre los valores de derivación, «a fin de reducir las diferencias de precios existentes entre las distintas jurisdicciones» y, por este camino, «avanzar hacia criterios más homogéneos», finalizó.