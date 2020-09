Fuerte advertencia del epidemiólogo jujeño Omar Sued: “La epidemia está fuera de control en el interior”

El presidente de la Sociedad Argentina de Infectología recomendó no avanzar con la apertura de los vuelos domésticos ante la situación crítica que, además de Ciudad y Provincia, también atraviesa el interior. “Hoy estamos en una situación bastante mal”, dijo.

El médico infectólogo, Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología e integrante del Comité de asesores del presidente de la Nación, aseguró este domingo que “gran parte del interior está en una situación crítica“ respecto del pandemia.

Enfatizó que la apertura de vuelos domésticos no debería ser puesta en marcha por el momento. “La epidemia está fuera de control en el interior del país, no están dadas las condiciones para abrir los vuelos de cabotaje”, dijo.

“Hoy estamos en una situación bastante mala. Tenemos muchos casos, sobre todo fuera de Buenos Aires”, detalló entrevistados por el programa radial “De lejos no lo ves”. El profesional explicó, que “la mayor parte del período de aislamiento en el país transcurrió en el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo “ahora todo el país se fue flexibilizando”.

“Las provincias fueron muy rápidas en flexibilizar y se envalentonaron demasiado viendo lo que pasaba en Ciudad y Provincia, pero no estaban tan capacitadas para manejar la enfermedad. Eso hizo que Rio Negro, Jujuy y Mendoza tuvieran brotes muy grandes de casos”, remarcó. Esas provincias hoy atraviesan una situación de emergencia debido a la limitada cantidad de camas disponibles de terapia intensiva.

“Estamos en esta coyuntura que desde la epidemiología lo lógico sería cerrarlos drásticamente, así como cerró Israel ayer, desde lo político estos distritos no quieren tomar esta responsabilidad a pesar de que la Nación les dice que tienen todas las disposiciones para poder hacerlo”, enfatizó Sued,

“La situación es realmente preocupante porque cuando una terapia intensiva está llena y no entra ningún paciente más como pasa en Jujuy significa que va a aumentar la mortalidad en estos lugares”, dijo el infectólogo.

Respecto a las palabras del ex presidente Mauricio Macri, quien cuestionó las medidas de aislamiento sanitario al señalar que “lo que se busca es el control social”, Sued dijo que ciertamente es así pero para evitar un colapso hospitalario: “Lo que se busca es el control social, pero no para que no se manifieste sino para que no se contagie”.

“Que la gente no se contagie es lo que va a permitir bajar los números de casos. La gente se sigue manifestando y puede seguir haciéndolo por internet o con los cacerolazos, pero no necesariamente salir a tomar un café con amigos que no sabes si están contagiados es una forma de manifestarse socialmente”, dijo el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología.

Siguiendo esa línea, Sued remarcó que “estamos viendo en los números de ciudad y provincia que están estables sin aumentos, muy diferentes a los que vemos en las provincias” pero cuestionó la intensión aperturista de cierto sector ante una situación crítica: “Lo que da bronca es que no haya una solidaridad entre los funcionarios. No podes avanzar en apertura si tenés provincias importantes con terapias intensivas colapsadas”.

Ciertas restricciones deberán continuar para evitar un colapso, señaló Sued, y esto incluye al transporte. Es por eso que consideró que “en este momento no parece ser posible que estén dadas las condiciones” para el regreso de los vuelos domésticos.

“No soy un experto en transporte pero la epidemia está fuera de control en el interior del país, con lo cual no solo le aumentas el riesgo porque en Ciudad y Provincia hay transmisión, sino que aumentas el riesgo a las que aún no están colapsadas. Hoy tenemos muy pocas provincias que están bien como San Luis, San Juan, Catamarca. Abrir los vuelos a estas provincias podría generar brotes como los que vemos en Mendoza, Jujuy, Rio Negro”, agregó.

La decisión de limitación de la movilidad “en este momento están en manos de los distritos provinciales, que son los tienen que asumir la responsabilidad también”, enfatizó. Al mismo tiempo, cuestionó que “Jujuy se esté planteando la apertura de más comercios o un festival de cine, cuando no tiene capacidad de terapia y hay gente que se está muriendo porque no hay respiradores”.

(Urgente24)