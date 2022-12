Fueron trasladadas todas las especieras de la calle Iguazú con todos sus productos a inmediaciones del ascensor urbano

A pesar de encontrarse en un nuevo sector de la vieja terminal de ómnibus, vendedores, señalaron su disconformidad debido a que son muy pocas las ventas que allí tienen.

Una de las vendedoras, Silvia comentó, “la venta bajo y ahora no hay venta y hay días que nos quedamos sin vender nada, entonces con que vamos a pagar el alquiler, asimismo uno debe pagarse el viatico y la comida, uno ve lo que hace años se vendía, ahora no es ni la cuarta parte”.

Luego agregó, “cuando yo empecé a vender aquí en esta calle no había ningún vendedor, estaba limpia esta calle y después a los 4 años empezó a aparecer la gente, asimismo en esta calle no había comercio solamente una carnicería en la esquina nada más”.

También señaló, “estuvimos aquí, luego nos sacaron, después fuimos al puente Lavalle, también en la bajada del Caracol al igual que en el Bigmall, por todas partes estuvimos, no teníamos un lugar específico donde podamos quedarnos a vender porque también nos pusieron en un rincón del Paseo de las Flores donde no vendíamos nada y se apolillaba toda la harina y los productos que teníamos, por eso nosotros nuevamente venimos a pelear por el puesto que teníamos antes aquí”.

Por otra parte comentó Silvia, “yo empecé vendiendo maíz porque no se podía vender antes ají, locotos ni coca y si se vendía la coca era de manera oculta y yo únicamente vendí y continúe vendiendo maíz, papa, aba, choclo, maíz en mazorca, harina, todas esas cosas empecé a vender desde muy chica desde los 12 años”.

Recordó asimismo, “estoy aquí hace 29 años y como les cuento nos llevaban de un lado para el otro, es por eso que yo no le creo a la muni lo que dice porque ellos siempre nos han tratado así, engañándonos y llevándonos a lugares donde no se vende y ahora nos han prometido que nos van a hacer un techo acá donde no vamos a pagar nada, así que vamos a esperar para ver, porque como digo son promesas falsas”.

Por último agregó, “la Municipalidad tiene que cumplir con lo que nos han prometido, porque como dije yo no me muevo de este sector, pero ellos tienen que cumplir con lo que dicen, porque si no es una mentira como siempre lo han hecho, a pesar de que nosotros pagamos nuestro impuesto a la Municipalidad, nunca no han hecho un baño y tenemos que pagar para usar el baño porque si no pagamos nos hacían las multas y esperamos que cumplan su palabra porque nunca lo hacen y siempre sacan alguna cosa u otra como papeles, no dejan trabajar como antes”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ