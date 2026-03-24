«Fue la mejor presidente en 50 años»: Isabel Perón entró en la historia grande de nuestra patria”

Se cumplen hoy 50 años del Golpe militar del 24 de marzo de 1976 que derrocara al gobierno constitucional de la señora María Estela Martínez de Perón.

El ataque artero a la democracia y al Pueblo Argentino fue una conspiración civico militar – oligarquíca vende patria al servicio de los intereses dominantes del Imperialismo Yanqui, quien también en 1955 provocó el derrocamiento del gobierno democrático de Juan Perón.

La Dictadura militar encarceló a la ex Presidenta quien rechazo negociar con la Junta militar quien le ofreció su libertad a cambio de irse del País.

Isabel Perón fue leal a Perón y al pueblo Argentino, prefirió estar presa durante largos 5 Años y 3 meses y 11 días, habiendo sufrido de parte de los golpistas durante su cautiverio vejámenes físicos y psicologicos los que soporto con gran entereza y coraje Patriotico.

El Presidente Perón antes de morir dijo: «Ahora queda Isabel, a merced de la ingratitud y la calumnia. Pero tiene carácter y resolución, yo la he forjado y yo respondo por ella..:’ Y así ocurrió, fue objeto de campañas de agravios, descalificaciónes y desprestigio desde sectores antiperonistas como internos, las que tambien soporto con integridad, en silencio y sin quejarse.

Hay que terminar con la hipocresía política y repudiar el menosprecio y el olvido provocado hacia su figura de una dirigencia corrompida y claudicante infiltrada en el Justicialismo que profesa un peronismo sin Perón y sin Isabel.

Este grupo fracasado de la política y neo peronista es inventor del experimento llamado Milei y fue tan grande el rechazo ciudadano a ese grupo que lo llevó a ser presidente.

Lo odian a Peron y a Isabel por ello sin éxito han pretendido borrarlos pero ellos están en el corazón del Pueblo Argentino.

Desde la cabeza del Kirchnerismo siguen haciendo daño al Peronismo, ha usurpado el Partido Justicialista Nacional y también varios distritos para imponer con autoritarismo y arrogancia una forma de conducir sectaria anulandola participación y democracia interna.

Si somos leales a Perón no debemos ser tibios ni permitir está deformación y exigir que se retiren del PJ Nacional y le devuelvan el Partido a los afiliados y sea posible la Reorganización Partidaria. Hay que terminar de entender que si se quiere ganar en el 2027 hay que liberar al Justicialismo de la corrupción «K», y reivindicar la vigencia de la doctrina política, social y económica Justicialista.

Siendo presidenta de la nación y con miserabilidad política se opuso a la colocación del busto de Isabel Perón en la Galería de los Presidentes en Casa Rosada que se lo merece y le corresponde por derecho propio.

Ya vendrá un gobierno auténticamente peronista que hará la justa reparación.

Desde el Movimiento Nacional Justicialista de Jujuy en este día venimos a desagraviar y a rendir un justo homenaje en vida a la Sra. María Estela Martínez de Perón que nos enorgullece como peronistas y como argentinos y que desde su eterno exilio sigue siendo nuestro norte político.

Compañeros y compañeras de la República Argentina los instamos a recrear la Esperanza Argentina y a luchar y trabajar desde un compromiso militante por la Recuperación Justicialista y en la organización en todo el país del Movimiento Nacional para Reconstruir y Liberar la Patria a partir del 2027.

José Luis Martiarena

Movimiento Nacional Justicialista

Jujuy – Argentina