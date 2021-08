Fue elegida la reina del Colegio Secundario N° 14 San Juan Pablo II de San Pedro

La elección se llevó a cabo ayer en el Establecimiento escolar a partir de las 16 horas hasta las 18 horas, únicamente con la presencia de los profesores que también eran parte del jurado.

Fue electa como reina la candidata Nro. 1 Celeste Coronel, seguida de la 1ra princesa la candidata Nro. 3 Priscila Balcarce y la segunda princesa la candidata Nro. 4 Agustina Martínez.

En esta elección únicamente, como se ha determinado por el protocolo del Ente Autárquico Permanente, las candidatas van con un familiar o tutor que las acompaña durante la elección, los alumnos del turno tarde no tuvieron clases ya que estaba pactado y programado la elección de reina en el Establecimiento escolar.

Seis fueron las candidatas del Colegio Secundario N° 14 San Juan Pablo II de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Las aspirantes al cetro que se presentaron fueron: Celeste Coronel, Milagros Pérez, Priscila Balcarce, Agustina Martínez, Antonella Frias y Zaira Subelza.

Con respecto a la elección la nueva soberana del Colegio Secundario N° 14 San Juan Pablo II de San Pedro, Celeste Coronel comentó, “todos trabajaron a full para tener todo bonito, yo estuve trabajando desde las 10 de la mañana para arreglarme, el vestido, etc. y todo resulto como quería así que estoy feliz, mi familia me apoyo muchísimo y fuera de mi familia la que más me apoyo fue mi mejor amiga Pamela que gracias a ella fue que me presente.

Luego agregó, “de hecho es una anécdota muy chistosa yo no me quería anotar pero mi mejor amiga me anoto sin avisarme y no quedo de otra, antes de ser nombrada sentí adrenalina pura, no pensaba que iba a ser elegida así que estoy muy feliz, ahora voy a festejar con mi familias y amigos”.