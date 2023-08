Frente de Izquierda realizó el cierre de campaña con la entrega de votos

La lista 136 B del Frente de Izquierda realizó esta mañana un “boletazo” en más de 100 esquinas de la ciudad Capital. Encabezado por Sebastián Copello precandidato a senador nacional, Betina Rivero a diputada nacional y Gloria Zambrano para el Parlasur.

Este miércoles hubo una conferencia de prensa por el cierre de campaña, la misma tuvo como propósito difundir entre trabajadores, mujeres y la juventud, la boleta de esta lista 136 B, de cara a la interna del Frente de Izquierda en estas Paso del próximo domingo.

La candidata al Parlasur Gloria Zambrano comentó, “nosotros somos representantes y también trabajadores que conocen la realidad del día a día, cómo manejar, de cómo estos gobiernos que han venido gobernando desde hace años han sido autoritarios y en el caso mío que soy docente tenemos un salario tan bajo que se ha tenido que salir a marchar para poder pedir por más”.

A su vez agregó, “conocemos esa realidad por eso sabemos y pedimos también a la población el apoyo y ese acompañamiento para llevar digamos todas nuestras luchas de que venimos desde la base hacia el gobierno para mejorar nuestras condiciones laborales, condiciones salariales y sobre todo en esta situación de cómo está la crisis económica pedimos el acompañamiento de la población para que entre todos podamos salir”.

Luego recalcó, “hoy en día está muy delicada la situación, es como veníamos planteando en las calles, el demostrar este descontento y más sobre todo acá en Jujuy con el tema de esta reforma que se realizó en las cuales se quitaron los derechos, no tan solos no derechos hacia la población, sino también los derechos hacia las comunidades, la quita de tierra y en el caso de la explotación de litio, la explotación de los recursos naturales, entonces es muy crítica la situación y la inflación que se viene realizando a nivel nacional, por eso vemos también que nosotros proponemos proyectos concretos sobre todo nuestra base fundamental, es el no pagar la deuda externa y no pagar al FMI porque con ese dinero podríamos generar muchísimos puestos de trabajo y podríamos generar también un buen ingreso salarial a toda la población”.

En cuanto a la propuesta de su sector Zambrano destacó, “en está izquierda representamos a una izquierda que está en los barrios, que se reúne, que sale a marchar cuando hay descontento o como fue en este caso con el tema de la docencia, la quita de los derechos, tenemos bajo sueldo, entonces somos esa izquierda, que está presente, que conocemos la necesidades y que salimos a luchar y en el caso de la izquierda con Vilca es una izquierda que en estas elecciones no quisieron entrar en debates sobre los puestos que vamos a tener dentro de la lista, por lo que sería más sectario la decisión, más unánime, entonces nosotros creemos que todos tendrían que participar y estar en el Frente ya que todos somos trabajadores y representamos a la base trabajadora, entonces la lista tiene que ser más amplia, por lo que a nivel nacional se hizo un congreso para debatir con toda la base sobre quienes podían estar al frente de la lista y en el caso de la lista del PTS no presentaron sus candidatos, por lo tanto en ese congreso, se decidió justamente ir a esta interna, para no tan solo demostrar de que la población es la que decide, sino también que es un hecho y que la base sea quien decida quiénes van a estar al frente de cada decisión y de cada puesto”.

Por otra parte, la candidata Betina Rivero mencionó, “las expectativas es que el Frente de Izquierda se consolide y que está sirva para darle potencia en las posibles luchas sociales que vengan a partir de ahora, no es una cuestión electoral, aún se eligen los cargos y demás, lo que nosotros criticamos al otro sector, la 136 de Vilca, sino que es fortalecer al frente de izquierda y ponernos mucho más fuerte para lo que se viene para la Argentina”.

Respecto a sus propuesta Rivero añadió, “nosotros consideramos que el discurso ha llegado a la gente y que han entendido que el único sector que sale a defender a los trabajadores y el que entiende el tema de la inflación que habla acerca de la devaluación con la verdad, porque hay que decirlo, nuestro país en este momento está cruzado por una devaluación que fue planificada por el Gobierno Nacional en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que va a ser avalada también por el otro sector que es Junto por el Cambio, somos los únicos que decimos que hay que ir contra eso y damos la propuesta concreta, no es hambrear al pueblo y ajustar, que cuando salga el pueblo a reclamar porque tiene hambre darle represión y golpearlo y obligarlo a callarse, sino que nosotros decimos que la propuesta realista en darle de comer al pueblo no es darle de comer solamente con planes sociales, ni con bienes, nosotros decimos de cómo crear puestos de trabajo porque el fondo del problema es la desocupación y cómo decir que vamos a avanzar es que dejemos de pagar la deuda e investiguemos quiénes son los que han hecho esta deuda y levantemos al pueblo y produzcamos, no dejemos que las corporaciones se lleven la totalidad y dejen el 3% de regalías en todo el país o en cada provincia que van”.

Luego agregó, “no permitamos que la corporaciones destruya el medio ambiente que es el gran problema, que denunciamos en todo el país, no solamente de Jujuy, nosotros desde el frente de izquierda y en particular en MST estamos denunciando que en todo el país que están rompiendo el medio ambiente, no han respetado la ley de humedades y estamos muy enojados con ese tema, en realidad se maquillan las cosas y no quieren proteger el medio ambiente, pasa en Catamarca, Santa Cruz y Jujuy, es todo por no hacer una ley que proteja y que además respete a las comunidades que viven allí”.

Para finalizar expresó, “hay que consultar a las comunidades primero y principal, además algunas son comunidades aborígenes y otras no, de todas maneras no los respetamos y permitimos que ellos destrocen el suelo y se lleven el agua, que contamine, dejen tierras desiertas, rompan el ecosistema y se vayan con regalías, estamos hablando en una extracción que dicen que tenemos para 70 años y después de esos 70 años qué pasa, una tierra arrasada, no pensamos en eso y supuestamente quienes gobiernan tienen que planificar a futuro, eso se llama prever políticamente y acá no se está previniendo hacia el futuro, no es solamente, que tengamos un poco de regalías, encima una migaja del 3%, que le demos a la sociedad lo que se merece y respetemos los derechos de la sociedad”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ