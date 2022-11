Francisco: “El Vaticano hace mucho por la paz en Ucrania”

“El Vaticano está en constante vigilancia, la Secretaría de Estado está trabajando bien”, aseguró el papa Francisco de regreso a Roma, durante la tradicional rueda de prensa en vuelo.

El Papa, durante la rueda de prensa a bordo del avión en que regresó de Bahréin, afirmó que la guerra de Ucrania es una crueldad y reconoció: “Siento un gran afecto por el pueblo ruso y también por el ucraniano”.

El Pontífice respondió una pregunta refiriéndose a las guerras que existen hoy en el mundo, y dijo: “Ustedes que son periodistas, por favor, sean pacifistas, hablen contra las guerras, luchen contra la guerra. Se lo pido como hermano”.

Así, Francisco hizo historia desde que comenzó la guerra de Ucrania: primero fue a la embajada rusa para hablar con el embajador ante la Santa Sede, “que es un buen hombre”. Tras calificarlo como “humanista”, desveló el comentario que le hizo en aquel momento el diplomático: “Nous sommes tombés dans la dictature de l’argent” (Hemos caído en la dictadura del dinero). En ese momento, el Papa le dijo que estaba dispuesto a ir a Moscú para hablar con el presidente Putin; sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores ruso le contestó luego, muy amablemente, que no era necesario.

“Pero desde entonces nos hemos interesado mucho. Hablé dos veces por teléfono con el presidente Zelesnky; después con el embajador algunas veces más”, indicó, recordando que “se hace un trabajo de acercamiento, de búsqueda de soluciones”.

Crueldad

“Lo que me llama la atención -por eso uso la palabra ” martirizada” para Ucrania- es la crueldad, que no es del pueblo ruso tal vez, porque el pueblo ruso es un pueblo grande. Prefiero pensar así porque tengo una gran estima por el pueblo ruso, por su humanismo”, expresó.

Reconociendo que está en medio de dos pueblos que ama, el Papa explicó que “la Santa Sede ha tenido muchos encuentros reservados, muchas cosas con buenos resultados”.

Esta es una guerra mundial

“Me gustaría quejarme, aprovechando esta pregunta: en un siglo, ¡tres guerras mundiales! La de 1914-1918, la de 1939-1945, ¡y ésta! Esta es una guerra mundial, porque es cierto que cuando los imperios, tanto de un lado como del otro, se debilitan, necesitan hacer una guerra para sentirse fuertes y también para vender armas”, enfatizó, explicando que “la mayor calamidad del mundo es la industria armamentística. ¡Por favor! Me han dicho, no sé si es cierto o no, que, si no se fabricaran armas durante un año, se acabaría el hambre en el mundo. La industria armamentística es terrible”.

El pontífice contó que “hace unos años, tres o cuatro, un barco lleno de armas llegó de un país a Génova y se debía pasar las armas a un barco más grande para llevarlas a Yemen. Los trabajadores de Génova no quisieron hacerlo. Fue un gesto. Yemen: más de diez años de guerra. Los niños de Yemen no tienen para comer”.

Myanmar, Etiopía y Siria

Francisco recordó también la guerra en Myanmar y deseó que se detenga lo que ocurre en Etiopía. “Pero estamos en guerra en todas partes y no entendemos esto. Ahora nos afecta de cerca, en Europa, la guerra ruso-ucraniana. Pero hay en todas partes, desde hace años”.

El Papa recordó también la guerra en Siria y las tragedias que traen los conflictos armados: “Cuando tuvo lugar la conmemoración del desembarco de Normandía, los jefes de tantos gobiernos estaban allí para conmemorarlo. Fue el principio de la caída del nazismo, es cierto. ¿Pero cuántos chicos quedaron en la playa de Normandía? Dicen que treinta mil… ¿Quién piensa en esos chicos? Todo esto lo siembra la guerra”.

El lugar de la mujer en la sociedad y en la iglesia

“Una sociedad que cancela a las mujeres de la vida pública se empobrece”, aseguró Francisco, respondiendo una pregunta sobre las protestas en Irán, y lamentó que ellas deban luchar constantemente por sus derechos.

“Hay que decir la verdad, la lucha por los derechos de la mujer es una lucha continua, pues en algunos lugares consiguió una igualdad y en otros no llega”, y recordó las peticiones de las mujeres en su país para poder votar en los años 50. Además, condenó duramente la práctica de la mutilación genital a las niñas que se realiza en algunos países africanos, costumbre que calificó como “algo terrible para la humanidad”. “Que no se logre detener esto es un acto criminal”, agregó.

“Tenemos que seguir luchando porque las mujeres son un don”, subrayó Francisco, para quien “una sociedad que no es capaz de poner a una mujer en su lugar no va adelante”. Y añadió: “Hay grandes mujeres que han cambiado la economía, porque las mujeres saben cambiar las cosas de otro modo, que no es diferente al de los hombres sino complementario”.

De esta forma, elogió que “las mujeres tienen un camino propio para resolver las cosas y que la mujer trabaja para el bien común, con esa intuición que sólo tienen las mujeres” y, a propósito de esto, resaltó que a los departamentos del Vaticano donde ingresa una mujer “las cosas mejoran”.

Por eso, destacó que no se trata solo de la necesidad de una “igualdad de derechos, sino de igualdad de oportunidades” y lamentó: “Aún nos falta camino porque existe mucho machismo”. “Yo vengo de un pueblo machista, y los argentinos somos machistas y esto es algo muy feo. Este machismo que asesina la humanidad”, agregó.

La iglesia aboga por una regularización extraordinaria de migrantes

El Santo Padre se refirió también a la dramática situación de los migrantes y aseguró que “la UE debe llevar una política de colaboración y ayuda, y no puede dejar a Chipre, Grecia, Italia y España la responsabilidad de todos los migrantes que llegan a las playas”.

El Papa lamentó que hoy el Mediterráneo se haya convertido en un cementerio “Quizás el cementerio más grande del mundo”, aseguró.

“La política de migrantes debe ser consensuada entre todos los países, no se puede hacer una política sin consenso, y la Unión Europea debe asumir una política de colaboración y ayuda”, añadió. Para luego continuar: “La política de los gobiernos hasta ahora ha sido la de salvar vidas, eso es cierto. Hasta cierto punto se hizo así y creo que el gobierno italiano tiene la misma política. Los detalles no los conozco, pero creo que ya ha hecho desembarcar a los niños, a las madres, a los enfermos, por lo que he oído, al menos estaba la intención”.

Francisco mencionó también la necesidad de que exista “otra responsabilidad europea sobre África; creo que esto lo dijo una de las grandes estadistas que tuvimos y tenemos, Merkel, ella dijo que el problema de los migrantes debe ser resuelto en África, pero si pensamos en África con el lema: ‘África debe ser explotada’, es lógico que los migrantes, la gente huya de esa explotación. Debemos, Europa debe intentar hacer planes de desarrollo para África. Pensar que algunos países de África no son dueños de su propio subsuelo, que siguen dependiendo de las potencias colonialistas.

Es una hipocresía resolver el problema de los migrantes en Europa, no, vayamos a resolverlos también a su casa. La explotación de la gente en África es terrible debido a todo esto”, denunció el pontífice.

A la Iglesia en Alemania: “la quiero católica”

Además, el pontífice abordó también el tema de la Iglesia en Alemania, y alentó a los católicos a renovar la audacia apostólica basada en el Evangelio y “a partir del encuentro con Jesucristo”.

Al responder al periodista enviado por la agencia católica KNA, Ludwig Ring-Eifel, el Papa reconoció que “Alemania tiene una antigua historia religiosa” y que, además de “grande”, la historia religiosa de Alemania es “complicada, de luchas”, recordó el pontífice.

“Yo digo a los católicos alemanes: Alemania tiene una gran iglesia evangélica, y a la Iglesia Católica alemana la quiero en fraternidad con la evangélica”, afirmó el Papa.

Luego, el Santo Padre lamentó que en ocasiones “perdemos el sentido religioso del Santo Pueblo fiel de Dios y caemos en discusiones éticas, en discusiones de coyuntura, en discusiones políticas eclesiásticas, en discusiones que son consecuencias teológicas pero que no son el núcleo de la teología”.

Por esto, alentó a buscar “qué piensa el pueblo fiel de Dios, qué siente, ir allí a buscar qué piensa, ir allí, en esa religiosidad simple que se encuentra en los abuelos”.

“No digo que se vuelva atrás, pero la fuente de inspiración está en las raíces. Todos tenemos una historia de las raíces de la fe, todos los pueblos la tienen. Hay que reencontrarla”, invitó el Papa.

Asimismo, el papa Francisco citó en alemán al poeta Friedrich Hölderlin con la frase “Dass dir halte der Mann, was er als Knabe gelobt” (“Para que el hombre mantenga lo que juró de niño”), y agregó que “en nuestra infancia, en nuestra ilusión, hemos prometido muchas cosas, muchas cosas, y ahora en cambio nos metemos en discusiones éticas, discusiones coyunturales”.

En esta línea, el Santo Padre destacó que “la raíz de la conversión es la bofetada que te da el Evangelio, el encuentro con Jesucristo vivo y a partir de ahí todas las consecuencias, a partir de ahí la audacia apostólica, a partir de ahí ir a las periferias, incluso a las periferias morales de las personas para ayudarlas, pero a partir del encuentro con Jesucristo”. Y concluyó diciendo que “si no hay encuentro con Jesucristo habrá eticismo disfrazado de cristianismo”.