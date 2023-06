Franciscanos claman por un ‘Nunca más’ a la violencia de cualquier orden

En un mensaje ante el femicidio en Chaco y la violencia “desmedida” en Jujuy, la Familia Franciscana Argentina insta “a buscar la paz, fruto de la obediencia a la ley”.

La Familia Franciscana Argentina difundió un mensaje a raíz de las situaciones de conflictividad en Chaco y Jujuy, en el que apela a una frase del beato Fray Mamerto Esquiú, instando “a buscar la paz, fruto de la obediencia a la ley”.

“En estos días estamos asistiendo a dos acontecimientos que hacen emerger la violencia subyacente en nuestro país: el asesinato de Cecilia Strzyzowski en Chaco y la violencia desmedida en Jujuy”, se contextualiza.

“En Chaco, un femicidio deja al descubierto una trama de poder y corrupción paralela al estado provincial”, puntualiza el mensaje, y completa: “En Jujuy, en sólo dos meses se reforma la Carta Fundamental de la Provincia, elaborada sólo por los representantes, sin la participación de las partes implicadas, ante todo de los pueblos originarios, sobre los cuales se legisla sin haberlos escuchado. Una ley que no mira los intereses de los más pequeños es una ley injusta”.

Los franciscanos hacen un llamado a los responsables de los gobiernos provinciales y nacional para “buscar una urgente solución a estas situaciones que tanto dolor causan a los pueblos de Chaco y Jujuy”.

“Estamos conmemorando los 40 años de Democracia en la Argentina. Democracia que recuperamos con el compromiso del ‘Nunca Más’, nunca más la violencia de cualquier orden que sea, nunca más el atropello a los derechos humanos, nunca más contra los empobrecidos, los más vulnerables, los pequeños… por eso, sumamos nuestras voces a tantas que hoy, con dolor e indignación, piden paz y justicia y la defensa de la vida, la tierra, el trabajo digno, el salario justo, el respeto por la Creación para Jujuy, para Chaco y para cada pueblo que hoy no tiene voz y no ve oportunidades que le den esperanza de un presente mejor”, piden.

“Que el beato franciscano Mamerto Esquiú, defensor de la Constitución Nacional, interceda por nuestra Patria para que la paz y la justicia prevalezca por el camino de la fraternidad y el diálogo”, concluyen.

Texto del mensaje

Las religiosas y religiosos, las laicas y laicos de la Familia Franciscana Argentina, que estamos presentes en todo el territorio de la Nación Argentina, y que acompañamos las alegrías y dolores, las esperanzas y frustraciones de nuestro pueblo, basados en los valores del Evangelio y siguiendo el ejemplo de San Francisco y Santa Clara de Asís, recordamos en nuestras fuentes:

“Como portadores de paz y conscientes de que la paz ha de construirse incesantemente, indaguen los caminos de la unidad y del entendimiento fraterno mediante el diálogo, confiando en la presencia del germen divino, que hay en el hombre y en la fuerza transformadora del amor y del perdón.” Regla de la Orden Franciscana Seglar N. 19.

“Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley; sin ley no hay patria, no hay verdadera libertad, existen sólo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra…” Bto. Mamerto Esquiú OFM.

Con esta frase, el fraile franciscano Beato Mamerto Esquiú instaba a su Provincia a buscar la paz, fruto de la obediencia a la ley. Hoy volvemos a hacer nuestra, como Familia Franciscana Argentina, esta expresión que vibra por el amor a la Patria.

En estos días estamos asistiendo a dos acontecimientos que hacen emerger la violencia subyacente en nuestro País: el asesinato de Cecilia Strzyzowski en Chaco y la violencia desmedida en Jujuy.

Para Fray Mamerto Esquiú, las leyes son la garantía de la convivencia y de la paz en un País. Si no respetamos las leyes, si hay privilegios para unos pocos, si el Estado no está presente porque los poderosos corrompen a los poderes políticos y policiales, entonces existe un estado paralelo que se rige por la violencia de las armas y no por la ley. Por otro lado, si no hay diálogo, si se impone la voluntad del que tiene el poder en un momento, si desaparece la fraternidad, entonces emerge la violencia como respuesta del más débil. Cuando la ley no se forja en el diálogo de todas las partes, desaparece la fuerza moral del pacto social que nos debería hermanar sobre todo en una Constitución.

En Chaco, un femicidio deja al descubierto una trama de poder y corrupción paralela al estado provincial.

En Jujuy, en sólo dos meses se reforma la Carta Fundamental de la Provincia, elaborada sólo por los representantes, sin la participación de las partes implicadas, ante todo de los pueblos originarios sobre los cuales se legisla sin haberlos escuchado. Una ley que no mira los intereses de los más pequeños es una ley injusta.

La violencia -familiar, barrial, estatal- nunca se justifica. La violencia es fruto de la ley del más fuerte. La violencia es el fracaso del diálogo. La violencia emerge por el fracaso de la ley y del estado.

Por esto, en Resistencia, Chaco

• queremos solidarizarnos con la familia de Cecilia y de otras y otros tantos y tantos hermanos que han muerto y no tuvieron las cámaras de la televisión para que se conozcan;

• pedimos que la justicia actúe lo más rápido y transparente posible, libre de toda presión de grupos de poder, haciendo imperar la ley sobre los intereses políticos, económicos y de clase.

• reclamamos que las instituciones democráticas sean respetadas y al Pueblo le sea respetada la dignidad y la soberanía que delega en los tres poderes del Estado. Solo así habrá Justicia y Paz.

En Jujuy

• pedimos que cese toda violencia por parte del estado y de los diversos grupos, para que se brinde un espacio al diálogo y a la búsqueda del bien común;

• pues sólo en el diálogo y el respeto por el otro se pueden construir leyes justas que nos lleven a un camino de paz, de solidaridad y de justicia;

• por ello, también nos solidarizamos con los trabajadores de la salud, docentes y miembros de nuestros pueblos originarios ante el atropello que están sufriendo en la dignidad de sus derechos. Del mismo modo nos solidarizamos con todos los activistas que luchan para que la Creación sea custodiada y sus bienes alcancen a todos, comenzando por los más pobres.

Estamos convencidos de que ningún conflicto se puede resolver con la violencia y el atropello, no se pueden callar los reclamos con violencia, no se pueden sostener los privilegios con muertes.

Como Francisco de Asís que vivió rodeado de injusticias y de dolor por sus hermanos y hermanas más pobres y olvidados, y ante ellas no acalló su voz, hoy hacemos este llamado a los responsables de los Gobiernos provinciales y nacional para buscar una urgente solución a estas situaciones que tanto dolor causa a los pueblos de Chaco y Jujuy.

Estamos conmemorando los 40 años de Democracia en Argentina. Democracia que recuperamos con el compromiso del NUNCA MAS, nunca más la violencia de cualquier orden que sea, nunca más el atropello a los derechos humanos, nunca más contra los empobrecidos, los más vulnerables, los pequeños… por eso, sumamos nuestras voces a tantas que hoy con dolor e indignación piden paz y justicia y la defensa de la vida, la tierra, el trabajo digno, el salario justo, el respeto por la Creación para Jujuy, para Chaco y para cada pueblo que hoy no tiene voz y no ve oportunidades que les den esperanza de un presente mejor.

Que el beato franciscano Mamerto Esquiú, defensor de la Constitución Nacional, interceda por nuestra Patria para que la paz y la justicia prevalezca por el camino de la fraternidad y el diálogo.

(AICA)