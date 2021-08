Fracasó la reunión entre ediles y remiseros sampedreños por el aumento de tarifas

Remiseros y concejales de San Pedro se reunieron este lunes para hablar sobre la nueva tarifa para ser aplicada en la ciudad de San pedro de Jujuy con resultado negativo. Los trabajadores denunciaron que existe una directiva de no aumentarla.

El representante de las cooperativas de remises de San Pedro de Jujuy, Roberto Vásquez comentó, “acabamos de finalizar una reunión que supuestamente tendrá otro capítulo, donde se reunirán nuevamente los concejales, ya venimos desde el 8 de julio de reunión en reunión y aun no toman una decisión porque evidentemente hay una directiva de no aumentar a los remiseros eso está clarísimo, no nos cabe ninguna duda”.

A esto agregó el referente, “el día de hoy nos pidieron otro plazo, ya venimos de muchas reuniones donde los concejales oficialistas, en este caso, siguen postergando el aumento, lo cual es una vergüenza ya que hoy faltaron concejales a la reunión y estaban previamente citados, ósea no hay excusas por no venir a trabajar, cuando el barrendero trabaja les descuentan el día”.

Además Vásquez agregó, “salimos mal de esta reunión porque no hubo una fecha acordada y varias veces se ha postergado, así como dije a principio hay una clara directiva de no aumentar, lo pactado era que el 8 de julio nos reuniríamos para definir una fecha del nuevo cuadro tarifario, así que imagínense hoy estamos a 10 de agosto donde todavía no podemos concertar un acuerdo, lo siguen dilatando y es apropósito no es casualidad, no piden hacer otra reunión más, ¿para qué? basta de reuniones porque esto no puede seguir dilatándose, así que no llegamos a un acuerdo, hoy el sector está en estado de alerta, no sabemos que pasara cuando ahora nos reunamos con los compañeros y que decisión se va a tomar, realmente no podemos seguir esperando”.

Referido a lo solicitado destacó, “el aumento es de 50 pesos, vale aclarar que el aumento tenía que entrar en vigencia a partir de la finalización de las vacaciones de inverno, era lo que se había hablado en las primeras reuniones donde se había aumentado las ultimas veces el precio, entonces esto debía ser una reunión para acordar fechas y actualmente seguimos acá, es conocido que todo está aumentado, los repuestos, los insumos, el gas un 50% y teniendo en cuenta que en San Salvador el boleto sale 37 pesos hoy, el cual es un servicio público con subsidio, además han acordado 2 aumento más durante el resto del año y nosotros continuamos acá sin poder llevar otro aumento para el servicio de San Pedro”.

Para finalizar expresó, “todos estos son los argumentos del aumento, está a la vista que por la suba de todo nada alcanza y el transporte público no es la excepción a todos los problemas que están pasando en el país, además también en los lugares limítrofes como Ledesma, Perico ya se han aumentado, ahora en Ledesma comienza a regir 60 pesos y nosotros seguimos atrasados con esto, por el momento el boleto continua a 40 pesos y estamos en estado de alerta porque esto no da para más”.