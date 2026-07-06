Formalizaron la imputación contra un interno por el intento de homicidio de otro preso en el penal de Gorriti

En el marco de la investigación por el incendio ocurrido el pasado 12 de junio en una celda del Servicio Penitenciario de Gorriti.

Se realizó la audiencia de imputación contra M. M. E., quien fue imputado como presunto autor del delito de homicidio en grado de tentativa, previsto en el artículo 79 en función del artículo 42 del Código Penal.

La causa es investigada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, a cargo del fiscal Aldo Lozano, y tiene como víctima a E. M. A.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público de la Acusación solicitó un plazo de tres meses para el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria, pedido que fue otorgado por el juez interviniente.

En esta etapa, la Fiscalía continúa con la producción de distintas medidas probatorias. Entre ellas, resta incorporar el informe médico definitivo sobre la evolución de la víctima y recibir su declaración testimonial, diligencia que aún no pudo concretarse debido a la gravedad de las lesiones sufridas y que se realizará cuando su estado de salud lo permita.

Cabe señalar que el imputado permanece alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, donde cumple una condena previa por el delito de homicidio. La investigación continuará con las diligencias pendientes a fin de esclarecer completamente las circunstancias del hecho.