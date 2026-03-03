Formalización de la economía y fortalecimiento de recursos humanos: Novedades de Ingresos Públicos

Entre las diversas acciones que se llevan adelante desde la Secretaría de Ingresos Públicos de Jujuy, se continúa con la implementación de medidas para formalizar la economía y mejorar los recursos humanos estatales.

El titular de la Secretaría de Ingresos Públicos, Juan Bassutti, informó que se avanza en el proceso de contratación de un sistema enfocado en los puestos de control en rutas. Así, se pretende que durante el tráfico de vehículos, el control se concentre en aquellos que transportan mercadería para uso comercial. Esto permitiría realizar una inteligencia previa a las verificaciones que surjan como consecuencia de ese filtrado de información.

En otro orden, el funcionario anticipó que también se encuentra en proceso de contratación y desarrollo una aplicación virtual sobre el pedido de Factura B en los comercios, sumando incentivos para la ciudadanía a través de sorteos y premios.

Apuesta en materia de recursos humanos

Por último, como política de mejoramiento del capital humano de todas las áreas que dependen de la Secretaría de Ingresos Públicos, el responsable se refirió al convenio rubricado con dos consultoras en Recursos Humanos.

El objetivo es realizar un relevamiento con miras a potenciar la gestión de dichos recursos, teniendo en cuenta las capacidades del personal que se desempeña en las distintas reparticiones. Con ello, se busca optimizar el rendimiento de las personas y generar una política de Recursos Humanos moderna y objetiva, que tienda a mejorar la productividad y el clima laboral actual de cada una de las dependencias.