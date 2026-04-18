Florida, Uruguay lanza polo industrial, con un fuerte respaldo apuesta a nuevas inversiones

La intendencia de Florida, ubicada en nuestro país hermano, Uruguay liderada por Carlos Enciso, junto con la Asociación Rural de ese departamento, realizó el lanzamiento de un nuevo puerto seco, un parque logístico multimodal de 75 hectáreas que permitirá no solo recibir, almacenar, organizar y gestionar mercadería, sino que contará con una playa de contenedores con capacidad anual para 58 mil toneladas, silos para almacenar semillas y un centro de consolidación de cargas para la industria lechera, frigoríficos y la industria lanera.

El lanzamiento contó con la presencia del intendente de Florida; de la vicepresidenta interina de la República, Blanca Rodríguez; de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; de la subsecretaria de Transporte, Claudia Peris; del vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, Constante Mendiondo; y del presidente de la Asociación Rural de Florida, Rafael Leaniz, entre otros. También estuvo presente una delegación internacional integrada por representantes de siete empresas chinas y dos compañías brasileñas, incluyendo a los propietarios de seis de estas firmas, así como autoridades del gobierno del País Vasco.

La visita reflejó el creciente interés extranjero en invertir y desarrollar proyectos en Florida, particularmente en sectores vinculados a la innovación, la logística y la producción industrial.

En cuanto a las empresas brasileras, estuvo presente una compañía dedicada a la comercialización de cueros vacunos, otra dedicada a la comercialización de madera, y también llegaron 3 operadores logísticos del Puerto de Itajai, que manejan diversas cargas graneleras de Río Grande del Sur.

Enciso destacó que este nuevo polo industrial permitirá que Florida sea el centro de gravedad geográfico que une el área metropolitana con el interior profundo y posibilitará que confluyan y puedan radicarse en un mismo lugar operadores y empresas de distintas áreas.

Las empresas que estuvieron presentes en el lanzamiento pertenecen a diversos rubros, entre ellos la industria farmacéutica, la fabricación de productos químicos y biológicos para investigación, así como la producción de insumos y equipos de impresión, incluyendo tintas y tecnología de plotters, y otra dedicada a la fabricación de bolsas y soluciones de packaging en materiales como cartón, tela y plástico.

También participó una empresa fabricante de bicicletas, motos y monopatines eléctricos, además de una compañía especializada en movilidad eléctrica enfocada en scooters y camiones de pequeño porte. Además, estuvo presente otra firma de comercio electrónico, y una compañía experta en infraestructura logística, sector clave para el desarrollo del nuevo polo.

El intendente adelantó que una de las empresas chinas ha venido en más de una ocasión a Uruguay en los últimos 5 meses y tiene la intención de invertir en el polo y contar con 5 hectáreas para instalar una planta de ensamblado de paneles solares y la construcción de baterías, que demandará una inversión de casi 15 millones de dólares.

El Intendente de Florida resaltó que este puerto seco permitirá ser una conexión directa con los países del Mercosur, y el objetivo será buscar beneficios aduaneros para que las empresas extranjeras se instalen en el lugar.

Por su parte, la ministra Cardona dijo que se trata de un lanzamiento “importante”, no solo por lo que implica para el departamento, sino por lo que significa como política de articulación entre el gobierno nacional y el gobierno departamental.

“En Florida encontramos una intendencia que realmente nos pidió reuniones muy rápidamente una vez que asumió el intendente Enciso, y cuando pasan esas cosas es cuando podemos tener una inauguración rápida como pasó hoy, con una agenda compartida de prioridades en donde se busca generar producción nacional, empleo nacional, y un lugar logístico donde se hace más eficiente la producción, lo que permitirá bajar costos y generar inversión y empleo en Uruguay”, sostuvo Cardona.

Agregó que esto demuestra que las agendas y las misiones oficiales que se han hecho en el último tiempo, principalmente a China, “se empiezan a plasmar y a tener resultados”. “Es muy importante que esto se pueda replicar en otros departamentos del Uruguay y se logre esta efectividad en el trabajo conjunto entre el gobierno nacional y el departamental”, consideró la jerarca.

Cardona sostuvo que el lanzamiento de este polo es un “claro ejemplo” de que cuando la política nacional comparte agenda y esfuerzo con la política departamental, “las cosas pasan”.

Por último, Rafael Leaniz, presidente de la Asociación Rural de Florida, integrada por productores rurales de ese departamento, dijo que la inauguración del parque logístico e industrial será clave para Florida y para el país dada su cercanía con el puerto de Montevideo y la vía férrea.

“En otras partes del mundo se han desarrollado puertos secos, áreas como antepuerto, para poder darle un espacio al ingreso y salida de mercadería. Florida es un gran sitio para dejar la mercadería, levantar y mover a bajo costo y de forma competitiva. Además, es un lugar donde se puede vivir, donde se puede trabajar”, sostuvo Leaniz, y dijo que la idea es también instalar centros educativos como la Utec y generar convenios entre industria y universidad, para agregarle al lugar y al departamento aún más valor.

“Vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que este proyecto avance, para que vengan inversiones, y para que haya más trabajo. Florida necesita más trabajo y de mejor calidad. Y este es el objetivo final de este proyecto, y la Asociación Rural de Florida va a poner su parte para que esto se haga realidad, pero necesitamos de todos”, sostuvo.

(Fuente: María Laura Arano)