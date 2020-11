Flor Peña debutará como conductora: “Me la estoy jugando”

La actriz, que trabaja hace 39 años sobre los escenarios, estará a partir de este lunes en “Flor de equipo”, un magazine de Telefe en plena pandemia. Se expresó, además, sobre la gestión del Presidente.

La flamante conductora aseguró que está contenta por la oferta, que se suma al desafío de conducir por primera vez un programa en un año que no fue nada fácil para ella: en abril sufrió la pérdida de su papá y poco después se bajó como jurado del Bailando.

El programa durará dos horas y la actriz dijo en una entrevista con Teleshow, de Infobae, que no tiene miedo de mostrarse auténtica frente a la pantalla.

“Estuve muy activa en esta pandemia, no me impidió nada, me agarró andando como siempre. Tengo ganas de arrancar porque era un programa que estaba pensado para septiembre. Por la pandemia las cosas se fueron acomodando según las circunstancias. Ahora estoy feliz de que ya salimos al aire”, afirmó.

Manifestó, además, que se siente lista para tomar el desafío de conducir un magazine con muchos matices: “Es interesante porque es también lo que soy, nada de lo que soy es de una sola manera. Las mujeres tenemos muchas facetas. Yo no soy todo el tiempo graciosa, ni todo el tiempo seria, ni todo el tiempo madre, esposa; voy combinando según los momentos”.

“Es interesante que eso esté plasmado en un programa de televisión distinto, donde no hay ficción, donde soy yo: Florencia, con mis ideas, mi manera, mi pensamiento, mi mirada, mi humor. También es un gran desafío en mi historia personal ponerme al frente de un programa de estas características. La verdad es que me la estoy jugando, y como todo, es riesgoso”.

El programa es la propuesta de Telefé para competir con El Trece por el rating. Al respecto, la actriz dijo que “van tranquilos”. “No me hago cargo de los fracasos ni de los éxitos. Si te haces cargo de los éxitos, te tenes que hacer cargo de los fracasos. Un éxito y un fracaso tienen que ver con tantas variables que no solo es por una cosa. He hecho grandes éxitos y grandes fracasos. Soy la misma. A veces algo pega y otras veces no pega. Nunca sabes”, agregó.

Los recaudos por la pandemia

El ciclo hará su debut en plena pandemia, con un equipo que, en palabras de Flor, “la mayoría ya tuvo la enfermedad” y que “tomarán todas las precauciones necesarias”.

“Vamos a intentar en todo lo posible que yo no me contagie. Básicamente muchos de los que están ya se contagiaron y tienen anticuerpos. Espero que me agarre con la vacuna ya, pero bueno, tampoco estoy exenta”, dijo la intérprete de Moni Argento.

Si bien se cuida, afirma que ya no tiene miedo de contagiarse: “Ya me relajé, entendí después de tantos meses que hay que tomar los recaudos posibles, hay que tratar de no exponerse al pedo, pero he visto gente amiga muy cercana que no sabe ni cómo se contagió. El mismo Paulo Kablan no entiende cómo se contagió. Eso no significa que tengamos que hacer cualquier cosa, pero sí entender que no manejamos todo”.

En Flor de equipo la acompañarán Marcelo Polino, Campi, Jorgelina Aruzzi, Nancy Pazos, Paulo Kablan y Noe Antonelli, a quienes describió como “buena gente, inteligente”.

“Pensamos también de manera diferente, y eso es lo más rico de todo: armar un grupo con pensamientos distintos, que podamos tener buenos debates, opinar diferente, y que la gente se sienta representada por varios de nosotros en el programa”, agregó.

