Fiscalía de Bolivia investiga a más de 300 personas por bloqueos que paralizaron el país

El presidente Paz Pereira había acusado a los manifestantes de desestabilizar su gobierno.

La Fiscalía de Bolivia informó este jueves que investiga a 335 personas por su presunta participación en los bloqueos y movilizaciones que durante 53 días paralizaron gran parte del país entre mayo y junio, como parte de los procesos penales abiertos.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres, explicó a periodistas que el Ministerio Público mantiene activas las investigaciones sobre los hechos ocurridos durante la mayor crisis política y social que ha enfrentado el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira desde el inicio de su mandato.

“Tenemos 114 casos abiertos, 75 iniciados de oficio y 335 personas investigadas. Conforme al último dato, tenemos 26 personas que se encuentran con detención preventiva”, detalló Torres.

El fiscal indicó que comisiones del Ministerio Público continúan recopilando pruebas para sustentar cada uno de los procesos y advirtió que las investigaciones siguen abiertas, por lo que el número de personas procesadas podría aumentar en las próximas semanas.

Sobre otros dirigentes que también son objeto de indagatorias, entre ellos Mario Argollo, máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Torres explicó que la Fiscalía analizará los informes remitidos por la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno antes de definir nuevas actuaciones procesales.

“Se evaluarán los informes de la Policía y del Ministerio de Gobierno para determinar si corresponde emitir una orden de aprehensión o una citación (del ejecutivo de la COB)”, afirmó el fiscal, al señalar que no anticipará decisiones que forman parte de la estrategia de investigación, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Las actuaciones judiciales se producen después de que Bolivia atravesara entre mayo y junio una de las mayores crisis políticas y económicas de los últimos años con un paro general indefinido y bloqueos en las principales carreteras que interrumpieron el transporte de combustibles, alimentos y mercancías, aislaron a varias ciudades y profundizaron el desabastecimiento de productos básicos en el país.

AgenciaNA