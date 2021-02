Finalmente “Sueño Bendito”, la serie de Maradona tendría fecha de estreno

La Biopic de Diego Maradona, se emitirá por la plataforma de streaming Amazon Prime Video entre marzo o abril de este año.

La serie de la vida de Diego Armando Maradona iba a ser estrenada el día en que el astro del fútbol cumplía 60 años, sin embargo la pandemia detuvo el estreno y la espera se reprogramó para el 2021. Sin embargo, luego del fallecimiento del ídolo todo quedó teñido en una incertidumbre que desde Amazon no lograron vislumbrar.

Problemas legales, impedimentos judiciales, apelaciones por los guiones, giro argumental, y una pandemia retrasaron el lanzamiento de una de las biopic más esperadas por todo el mundo maradoniano y no tanto.

En una entrevista que brindó recientemente Marcelo Mazzarello, quien en la ficción interpreta al entrenador Carlos Salvador Bilardo, aseguró que el atraso surgió porque hubo muchos problemas para poder filmar la historia, dado a que por la llegada del coronavirus muchas cosas no pudieron hacerse como se esperaba.

Sobre la producción de Amazon Prime Video, Mazzarello dijo que espera que la serie llegue a la pantalla en marzo o abril de este año.

Y si bien se filtraron guiones y dos trailers en baja calidad, no hay nada oficial hasta el momento.”No se adelantó la serie de Diego, se viene más bien retrasando por el tema Covid-19. No se puede adelantar porque hubo algunos protocolos que no se pudieron llevar adelante. Sé que estaban esperando la post producción, espero que en marzo pueda estar al aire la primera temporada, pero no estoy seguro que sea así”, comentó Mazzarello en una entrevista con Mitre Live.

Sobre la producción de Amazon Prime Video, Mazzarello dijo que espera que la serie llegue a la pantalla en marzo o abril de este año, y aclaró que hasta el momento no tuvo la posibilidad de ver ni siquiera algunas de las escenas que filmó.

“Pude disfrutar del trabajo con distintos actores, fuimos a México y a Nápoles. Reviví cosas y quedaron cosas de muchísima calidad. Se va a mezclar la ficción con documentos reales. Hay un montón de cosas que van a aparecer de mezcla de esos dos mundos. Hay mucha inversión en eso. Es algo que va a dar un resultado único”, aseguró.

“Yo creo que lo que se ha hecho es un trabajo muy cuidado para reflejar la vida de un ídolo. Está hecho con mucho cariño hacia Diego y con mucho respeto. El resultado final no es mostrar lo que no forma parte de lo que lo volvió ídolo pero tenés que mostrar todos los aspectos”, sumó sorteando un poco la pregunta sobre los impedimentos legales que habría dispuesto Claudia Villafañe, para que la serie no salga al aire.

(www.filo.news)