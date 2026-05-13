Finalmente fue dejada en libertad a la mujer detenida en Tucumán: Figuraba como persona extraviada desde hace casi 4 años

Así lo informaron fuentes de la Policía de Tucumán, quienes fueron los que la detuvieron anoche en el estadio de la Ciudadela cuando se enfrentaban San Martín con Gimnasia.

Una mujer de 32 años que estaba reportada como persona extraviada desde septiembre de 2022 fue localizada anoche en el estadio Ciudadela, durante el partido entre San Martín de Tucumán y Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

El hallazgo se produjo en el marco de un control de rutina del programa Tribuna Segura, el sistema nacional que identifica a los asistentes a eventos deportivos y cruza sus datos con bases policiales y judiciales.

Al ingresar al estadio, los efectivos verificaron el documento de esta mujer, de 32 años, domiciliada en San Salvador de Jujuy.

La consulta en el sistema SIFCoP arrojó que sobre ella pesaba un requerimiento activo por búsqueda de persona extraviada, iniciado el 16 de septiembre de 2022 bajo el expediente 102911.

Tras la identificación, personal de la Comisaría Tercera se comunicó con la Unidad Fiscal interviniente. La ayudante fiscal de turno verificó los antecedentes y dispuso el protocolo correspondiente: realizar un acta de entrevista, consultarle a la mujer si deseaba ser examinada por un médico, fijar domicilio y tomar una fotografía.

Una vez completados esos pasos, se notificó formalmente que el pedido de búsqueda quedaba sin efecto y la mujer recuperó la libertad en el momento.

El programa Tribuna Segura funciona en estadios de todo el país y, además de prevenir el ingreso de personas con prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos, permite detectar pedidos de captura, paraderos y búsquedas vigentes.

En este caso, sirvió para cerrar una causa que llevaba casi cuatro años abierta en el sistema judicial.