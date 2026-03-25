Finalizó en Abra Pampa el proyecto “Uma Kawsay” para el uso responsable del agua

Se trabajó en el fortalecimiento de capacidades y conocimientos vinculados al manejo responsable del agua, así como en la concientización sobre la importancia de garantizar el acceso a agua segura en cada comunidad.

En el marco del Día Mundial del Agua, el Ministerio de Educación, llevó a cabo el cierre del proyecto “Uma Kawsay” en Abra Pampa, una iniciativa orientada a promover el cuidado y el uso responsable del recurso hídrico en comunidades de la región.

La actividad fue impulsada por la Coordinación de Entornos Escolares Saludables dependiente de la Dirección de Acompañamiento Integral Educativo (DAIE), con la participación de profesionales de Agua Potable, instituciones educativas y referentes comunitarios de Región VII.

Al finalizar, se entregaron kits de potabilización a instituciones educativas y comunidades, que incluyen cartillas teóricas, boyas, pastillas de cloro, reactivos de medición, tarjetas colorimétricas y tubos de ensayo. También, se otorgaron certificados a los participantes para que puedan aplicar prácticas seguras de cloración en sus territorios.

Cabe destacar la presencia del presidente de Agua Potable, Juan Carlos García; del vocal general, Luis Jure; Luciana Pizarro, responsable del proyecto y Girón Flores, quienes llevaron adelante la implementación de esta propuesta en territorio.