Fiad destacó la dinámica laboral del plenario de comisiones

En una extensa jornada de trabajo parlamentario realizada por el plenario de comisiones de Asuntos Institucionales y Legislación General, se abordaron dos temas relacionados con la eficiencia para la administración de justicia. Y contó con los aportes realizados por funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Acusación.

El primer proyecto fue la modificación de la Ley Nº 6343, Orgánica del Ministerio Público de la Acusación. Esta iniciativa apunta a optimizar aspectos funcionales y orgánicos del ministerio, además de fortalecer los mecanismos de coordinación con la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.

Y el segundo, la creación de un Tribunal Conclusional. El mismo permite agilizar y dinamizar los procesos judiciales, contribuyendo a dar trámite a 1800 causas que aún están pendientes bajo el antiguo Código Procesal Penal.

Al término del plenario el vicepresidente 1º de la Legislatura, el diputado Mario Fiad sostuvo que el haber contado con la presencia del titular del MPA, Alejandro Bossatti y su adjunto Diego Chacón; y de los jueces de la Sala Penal de la Corte de Justicia de la Provincia: Ema Arias y Martín Llamas, les permitió conocer en primera persona los aportes que los funcionarios realizaron para enriquecer los proyectos de ley, en el marco de la reforma de los procesos y agilización de justicia.

Agregó que estos procesos de modernización y agilización son los factores indispensables en el marco de una correcta y eficiente administración de justicia. Y remarcó que los aportes de los funcionarios, además de fortalecer la propuesta de los proyectos, contribuyen a darles una mirada orientada a mejorar la transparencia y eficiencia del sistema judicial.