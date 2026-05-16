Festival de Cine de las Alturas: Proyecciones, charlas y presentaciones

El Festival continúa convocando al público con actividades especiales y proyecciones en salas de capital e interior.

La programación del Festival Internacional de Cine de las Alturas continúa fortaleciendo el encuentro entre realizadores, estudiantes y espectadores de la región andina.

Durante la jornada de la mañana se desarrolló la charla panel “Actuación en la cinematografía andina”, un espacio de intercambio sobre la construcción de personajes y las particularidades de la actuación en el cine regional, con la participación del actor Sergio Prina y la actriz Liliana Juárez ambos actores protagonistas de la película “Muña Muña”.

Asimismo, en el Cabildo se llevó adelante el conversatorio “Documental y Memoria”, una propuesta que reflexiona sobre el rol del cine documental como herramienta de preservación de la memoria de los pueblos. La actividad reunió a los documentalistas Pablo Martínez Pessi (Uruguay) y Andrés Habegger (Argentina), quienes compartirán experiencias y miradas sobre el cine comprometido con las identidades y los territorios.

Por otra parte, uno de los encuentros destacados de la jornada fue el “Diálogo de Altura”, que se realizó con la participación de Leticia Cristi, productora de la exitosa serie «El Eternauta». La referente de la industria audiovisual dialogó sobre los desafíos de las producciones de gran escala, los procesos de producción y el crecimiento de las ficciones latinoamericanas en el contexto actual.

Las funciones también continuaron en distintos puntos de la provincia. En San Pedro se proyectarán “El Desentierro” y “El Susurro”, acercando el cine andino a nuevas audiencias del interior. Mientras que en La Quiaca, la sección “Horror Andino” proyectó Watukuy y La Virgen de la Tosquera, consolidando el espacio dedicado al cine de género dentro de la programación del Festival.

La reconocida película Belén, que contó con la presencia de sus protagonistas para compartir un intercambio con el público en la sala Annuar Shopping.

Otro de los momentos destacados fue la presentación especial de “Un cabo suelto” en las salas de Cine Annuar Shopping, que contó con la presencia del reconocido actor Daniel Hendler, quien acompañó la proyección.

Estas actividades se suman a las de ayer donde se realizó la charla “IA: Una nueva forma de hacer cine”, donde la película producida por el IAAJ “El ojo del cóndor: Jujuy en la historia” fue declarada de Interés Legislativo por la Legislatura de la Provincia de Jujuy. La producción, realizada en un 70% con inteligencia artificial, propone un recorrido audiovisual por distintos momentos de la historia jujeña, desde la prehistoria hasta el Éxodo Jujeño.

Entre las actividades destacadas, se llevó a cabo el conversatorio Cine Independiente en Latinoamérica, moderado por Juan Pablo Russo y del que participaron los directores y directoras Gerardo Minutti, Lucía Garibaldi, Alejandro Suárez, Carolina Hernández y Laura Chiabrando.

Además, las funciones de la sección AnimaLatina convocaron a estudiantes de distintas instituciones educativas en las salas del Centro Cultural Éxodo Jujeño y Cine Select. Participaron alumnos de las escuelas Normal, Escuela N° 171 «Monseñor Germán Miguel Mallagray» y Escuela Pucarita, quienes disfrutaron de las proyecciones destinadas al público infantil y juvenil, promoviendo el acceso de las infancias al cine latinoamericano y a las propuestas audiovisuales de animación.

Otro espacio de diálogo y encuentro fue el conversatorio “Audiencias, desafíos y oportunidades en la región”, moderado por Soledad San Julián, donde referentes de distintos festivales compartieron experiencias y reflexionaron sobre el presente y futuro de la industria audiovisual regional. Participaron del panel Juan Pablo Russo, Lara Decuzzi, Valentín Trujillo, Ezequiel Dalinger, Federico Casoni, Moisés Rioja y Lidia Coria.