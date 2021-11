Ferreyra: “Creo que en el único país del mundo se ignora a un juez federal”

Siguen las repercusiones por el reclamo de los empleados del ex Banco de Desarrollo de Jujuy, ayer se llevó adelante una marcha convocada por la Bancaria en Jujuy y que finalizó con incidentes frente a Casa de Gobierno.

A esto se suma las decisiones de la justicia, hecha a conocer estos últimos días desde el gobierno provincial que fue rechazada por los empleados bancarios al considerar que solamente esto trata de confundir a la gente. Al igual que desde otro sector político quienes negaron que eso sea verdad.

Como es el caso de la diputada provincial Mariela Ferreyra quien acompaño la marcha de los bancarios.

Ferreira hablo al respecto y dijo, “creo que es el único país en el mundo donde a alguien se le da por ignorar a un juez federal, así que por supuesto deberán pagar las multas correspondientes, la deberán pagar todos los jujeños los cuales serán altísimas por cada día de desobediencia, pero al gobernador no le preocupa porque el dinero no es suyo”.

Luego Ferreira comentó, “el día de ayer hubo una marcha muy importante organizada por la Asociación Bancaria en apoyo a los empleados del Banco de Desarrollo que hace 2 meses se encuentran literalmente en la calle porque después de la aprobación de ley en donde se cierra la institución no pudieron ingresar más a su lugar de trabajo, lugar al cual pertenecen hace más de 20 o 30 años cada uno de ellos, ni siquiera pudieron retirar sus objetos personales, lo cual esta gente ha sido víctima de una injusticia y un atropello inédito en la provincia de Jujuy, son familias que han quedado totalmente desprotegidas, por eso la justicia a nivel federal y el juez federal, entendieron que esto tiene que parar y saco un fallo”.

A la vez denunció, “el día de ayer en medio de la movilización para tratar de confundir a la opinión publica el gobierno provincial hizo correr una medida judicial que decía que salía a favor de la provincia de Jujuy, pero esto está lejos de la realidad, simplemente lo que se hizo y se dio lugar a la apelación que hace la provincia respecto al fallo del juez y nada más, ahora esto pasa a la Cámara que será quien determine quién tiene la razón en este conflicto, pero lejos está de haberle dado la razón la justicia al gobierno provincial, siempre tratando de confundir y sacar redito en medio del caos que genera, porque son términos muy técnicos que muchas veces nos cuesta entender a los ciudadanos, entonces confunden y es evidente que algo queda y es una estrategia del gobierno provincial, pero la única realidad es que tenemos más de 120 familias que hace 2 meses no cobran el sueldo, no tienen obra social y tampoco se están haciendo los aporte y contribución, tampoco se están pagando los embargo alimentarios, es decir que está dejando sin protección a un montón de familias y niños que necesitan de ese embargo para cubrir sus necesidades alimentarias, la verdad que es un atropello inédito y preocupante, el día de hoy son los empleados del ex Banco de Desarrollo, mañana será el docente que ya lo vimos, el policía que ya lo vivió y la sociedad tiene que tomar conciencia de que estamos vulnerables ante tantos atropellos de parte del gobierno provincial”.

Con respecto al accionar policial en la protesta de los bancarios el día de ayer destacó, “yo estaba en la marcha y cuando llegamos a Casa de Gobierno vi a toda la infantería con los escudos y la verdad que no veo ninguna intención con la gente que manifiesta el ser violenta, es como una provocación, vos venís de manera pacífica a reclamar por lo que consideras justo y te encontrás con semejante despliegue policial que es a lo que nos tiene acostumbrado, este gobierno para el que no piensa como yo es mi enemigo y le tiro la fuerza policial encima y la verdad que la policía no tiene la culpa recibe órdenes, porque sabemos que el policía también está en un conflicto laboral con el gobierno, pero obedece ordenes, entonces es un acto de provocación permanente donde los únicos violentos son ellos, la gente nunca tuvo un acto de exabrupto ni nada, lo único que se buscaba era colocar una bandera en las rejas lo que llevo a empujes y golpes hacia los manifestantes absolutamente innecesarios”.

Para finalizar expresó, “el gobierno provincial no escucha órdenes judiciales, los ignora, creo que es el único país en el mundo donde a alguien se le da por ignorar a un juez federal, así que por supuesto deberán pagar las multas correspondientes que la deberán pagar todos los jujeños los cuales serán altísimas por cada día de desobediencia, pero al gobernador no le preocupa porque el dinero no es suyo, el contador Fernández hace día que no sé nada de él es un ex funcionario que debe dar muchas respuesta porque no ha cumplido con su trabajo y ha fundido una institución con más de 50 años de trayectoria, impecable y con un aporte social enorme, se ha ido muy tranquilo a su casa, la verdad que me encantaría que alguien actué de oficio o que el Tribunal de Cuentas haga su trabajo como corresponde porque el funcionario tiene mucho que decir”.