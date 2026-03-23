Feriado del 24 de marzo: A quiénes les corresponde el descanso y cómo funcionan los servicios en todo el país

Al tratarse de un feriado nacional inamovible, distintas actividades públicas y privadas verán modificada o suspendida su atención durante ese día, según lo establecido en el calendario oficial.

Conocé todos los detalles para evitar imprevistos durante dicha jornada

En el tercer mes del año, una de las fechas del calendario que impacta en la rutina de gran parte de la ciudadanía es el 24 de marzo, jornada en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Al tratarse de un feriado nacional inamovible, distintas actividades públicas y privadas verán modificada o suspendida su atención durante ese día, según lo establecido en el calendario oficial de feriados difundido por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina.

¿A quiénes le corresponde el feriado del 24 de marzo?

Durante la jornada, quienes se desempeñen en determinados sectores tendrán asueto o verán alterado el funcionamiento habitual de sus actividades:

Administración pública: las oficinas de las dependencias estatales en todo el país permanecerán cerradas.

Bancos: las sucursales bancarias no abrirán al público, por lo que no habrá atención por ventanilla ni operaciones comerciales o cambiarias presenciales.

No obstante, continuarán disponibles los cajeros automáticos y las herramientas digitales, como el home banking, billeteras virtuales, pagos con tarjetas y transferencias.

Escuelas: los establecimientos educativos permanecerán cerrados.

Supermercados: las principales cadenas mantendrán sus sucursales abiertas y funcionarán con normalidad.

Transporte público: los colectivos circularán con frecuencia reducida, similar a la de domingos y feriados.

¿Cómo se pagan los feriados nacionales trabajados?

Quienes deban trabajar durante un feriado nacional reciben una remuneración especial. De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo de Argentina, los empleados que presten servicios en estas fechas deben cobrar su salario habitual más un monto equivalente, lo que en la práctica implica percibir el doble de la remuneración correspondiente a una jornada laboral común.

(Canal26)